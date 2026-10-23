Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Hatay Öğretmen Akademilerinin 2026-2027 açılışı Vali Masatlı'nın katılımıyla yapıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay Öğretmen Akademilerinin 2026-2027 açılışı Vali Masatlı'nın katılımıyla yapıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay Öğretmen Akademilerinin 2026-2027 eğitim-öğretim yılı açılış programı, Vali Mustafa Masatlı ve protokolün katılımıyla gerçekleştirildi. Masatlı, deprem sonrası öğretmen fedakarlığına ve Maarif Modeli doğrultusunda sosyal, duygusal ve ahlaki gelişimin önemine dikkat çekti.

Hatay Öğretmen Akademilerinin 2026-2027 eğitim-öğretim yılı açılış programı gerçekleştirildi.

Programa Hatay Valisi Mustafa Masatlı, eşi Esra Masatlı, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İlker Şimşek, eşi Mehtap Şimşek, il ve ilçe protokolü, akademisyenler ve öğretmenler katıldı.

Programda konuşan Vali Masatlı, öğretmenlerin çocukların bilgi edinmesi, karakter gelişimi ve hayata hazırlanmasında önemli sorumluluklar üstlendiğini belirtti. 6 Şubat depremlerinin eğitim altyapısında meydana getirdiği hasara değinen Masatlı, öğretmenlerin zorlu süreçte gösterdiği fedakarlığa dikkat çekti.

Eğitimin yalnızca akademik başarıyla sınırlı olmadığını ifade eden Masatlı, öğrencilerin sosyal, duygusal ve ahlaki gelişimlerinin de desteklenmesi gerektiğini vurguladı. Bu yaklaşımın Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda ele alınmasının önemine değindi.

Hatay Öğretmen Akademilerinin öğretmenler arasında bilgi ve tecrübe paylaşımını artırarak mesleki gelişime katkı sunacağını belirten Masatlı, "Maarifin Kalbinde Oyun" teması kapsamında oyunun çocukların öğrenme isteği ve yeteneklerini keşfetmesindeki rolüne de dikkat çekti.

Program, açılış konuşmalarının ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 32 sitede yayınlandı.
Fotoğraf çekmek isterken 300 metreden düştü: ABD’li turist İtalya’da hayatını kaybetti

Bu manzarayı çekmek isterken canından oldu: 300 metreden çakıldı

Fon soruşturmasında 12 şüpheli daha tutuklandı

Fon krizinde çok sayıda kişi için tutuklama kararı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bulgaristan'da skandal olay! Parlamento başkanının korumaları kadın gazeteciyi yere düşürdü

Yapanlar meclis başkanının korumaları! Kadın gazeteci yerden kalkamadı
Mustafa Sarıgül'ün eski dünürü hala teslim olmadı! Bankacılıktan akaryakıta her sektörde şirketi var

Eski dünürü de fon soruşturmasında aranıyor! Mal varlıkları donduruldu
Beşiktaş taraftarından Kartal Kayra'ya tepki

Beşiktaş'ta yıldız oyuncuya tepki! Oyundan çıkarken ıslıklandı
İsmail Kartal'ın olası ayrılığına karşı koltuğuna 2 aday

İsmail Kartal'ın koltuğuna 2 aday birden
Şişli Kurtuluş’ta taksiciyle tartışan kadın aracın üstüne çıktı: O anlar kamerada

Ne yaptıysa ikna edemedi! Kadın müşteri taksiciyi çileden çıkardı

İngiliz Kraliyet ailesi şokta: Dünürü çocuk istismarı soruşturması geçiriyor

İngiliz Kraliyet ailesi şokta: Prensin kayınpederine iğrenç suçlama

Süleymancılara yönelik operasyonda 19 tutuklama daha

Süleymancılara son operasyonda yeni tutuklama dalgası