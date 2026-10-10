Haberler

Gediz’de velilere okul ve aile eğitimi verildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gediz’de velilere okul ve aile eğitimi verildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kütahya’nın Gediz ilçesinde velilere yönelik düzenlenen eğitimlerde okul-aile iş birliği, bilinçli medya kullanımı ve ailelerin çocukların gelişimindeki rolü ele alındı.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde velilere yönelik düzenlenen eğitimlerde okul-aile iş birliği, bilinçli medya kullanımı ve ailelerin çocukların gelişimindeki rolü ele alındı.

Kütahya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Gediz Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından Gazi İlkokulu, Umurbey İlkokulu, Şehit Ali Kazankaya İlkokulu ve Hürriyet Adalet Çoban Ortaokulu velilerine yönelik eğitim programı gerçekleştirildi.

Eğitimlerde "Okul ve Aile", "Bilinçli Medya Kullanımı" ve "İlk Öğretmenim Ailem" konuları işlendi. Program kapsamında okul-aile iş birliğinin önemi, bilinçli ve güvenli medya kullanımı ile ailelerin çocukların gelişim ve eğitim süreçlerindeki rolü hakkında velilere bilgi verildi.

Ayrıca "İlk Öğretmenim Ailem" uygulaması tanıtılarak ailelerin çocukların eğitim hayatına katkısını artırmaya yönelik bilgilendirme yapıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 32 sitede yayınlandı.
Sakatken gece kulübünde görüntülendi! Ortalık karıştı

Bu görüntülerin bedeli çok ağır oldu

İsmail Saymaz ve Murat Ağırel için itiraz geldi, karar değişti

İsmail Saymaz ve Murat Ağırel için itiraz geldi, karar değişti

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Çöken binada hayatını kaybeden iki kardeşin amcasından yürek yakan sözler

İki kardeşin cenazesini teslim alan amcadan yürek yakan sözler
Başörtüsü tartışmaları sürerken Azerbaycan devlet televizyonu ateşe benzin döktü

Başörtüsü tartışmaları sürerken ateşe benzin döktü
Yol kenarında korkunç olay! Yanan araçtan erkek cesedi çıktı

Yanan otomobilin kapısını açtılar! Karşılaştıkları manzara korkunç
45 yaş küçük kadınla evlenecekti! Baklava almaya gidince olanlar oldu

45 yaş küçük kadınla evlenecekti! Baklava almaya gidince olanlar oldu
Reşo'nun gazinoda genç kızlara yaptığı çağrı başına iş açtı

Reşo'nun gazinoda genç kızlara yaptığı çağrı başına iş açtı
Tavuk pilav yerken paylaştı, hayatı değişti! Herkes onu konuşuyor

Tavuk pilav yerken yaptığı hayatını değiştirdi! Herkes onu konuşuyor
Yahşihan'da rüşvet soruşturmasında 4 şüpheli tutuklandı

Babasını ihbar etti, polis ve adliyeden tutuklamalar geldi