Erzurumlu Öğretmen Dünyanın En İyi 50 Öğretmeni Arasına Girdi

ERZURUMLU Tuba Dumlu Güler (39), '2023 Global Teacher Prize' yarışmasında, 130 ülkeden 7 bin rakibini geride bırakıp dünyanın en iyi 50 öğretmeni arasına girdi. Erzurum Ömer Nasuhi Bilmen Ortaokulu Fen Bilgisi Öğretmeni Güler, yarışmada en iyi seçildiği takdirde kazanacağı 1 milyon dolarlık ödülle hayalindeki okulu kurmayı planladığını söyledi.

Erzurumlu Engin-Necmettin Dumlu çiftinin 4 çocuğunun en küçüğü olan Tuba Dumlu Güler, 2007'de Atatürk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği bölümünden mezun oldu. İlk olarak Erzurum'un Horasan ilçesindeki Kurtuluş Ortaokulu'nda göreve başlayan Güler, kendini öğrencilerine adadı. Köy okullarındaki öğrencileri için yaptığı çalışmalarla 2013 ve 2019 yıllarında 2 kez Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 'Yılın En İyi Öğretmeni' seçilen, 2 çocuk annesi Tuba Dumlu Güler, onursal başkanlığını Eski ABD Başkanı Bill Clinton'ın üstlendiği Varkey Vakfı ve UNESCO iş birliğiyle düzenlenen '2023 Global Teacher Prize' yarışmasında, 130 ülkeden 7 bin rakibini geride bırakarak dünyanın en iyi 50 öğretmeni arasında yer aldı. Erzurum'un Yakutiye ilçesindeki Ömer Nasuhi Bilmen Ortaokulu'nda fen bilgisi öğretmeni olan Güler, Erzurum'un gururu oldu.

'ÇOKLU ZEKA YÖNTEMİYLE EĞİTİM'

Dünyanın en prestijli eğitim kategorisinde Türkiye olarak 130 ülkeden 7 bin başvuru arasından 50 öğretmen arasına girmenin gurur verdiğini söyleyen Tuba Dumlu Güler, şunları söyledi:

"Yapılan çalışmalara baktığım zaman, genelde meslektaşlarımız öğretmenliğin dışında özveride bulunmuşlar. Özel çocuklar, dezavantajlı bölgeler gibi. Bizler de Erzurum'da gördüğümüz dezavantajlı durumları biraz daha titiz çalışarak, bunu daha olumlu hale nasıl getiririz diye çalışmalar yaptık. Benim 16 yılımın 10 yılı köy okullarında geçti. Birazcık öz geçmişimize baktığımızda köy okullarındaki eksikliklere odaklandık. Oradaki hem kız çocuklarımızın eğitimi hem imkansızlıkları, biraz daha imkanlı hale getirmeye çalıştık. Okula gitmesine izin verilmeyen 170 kız çocuğunun okumasını sağlayıp doktor, mühendis olmasını sağladım. Daha sonra bilim ve teknolojide söz sahibi olmak istedik. Özellikle Erzurum adına TÜBİTAK'ta ilk birinciliğimiz bize aitti. Ondan sonra yine birincilikler, üçüncülükler TEKNOFEST'te yine Türkiye'de 5'inciliğimiz ya da STEM ya da oryantiring dediğimiz eğitime yeniden entegre edeceğimiz farklı kategorileri ilk uygulayan okullardan birisiyiz. Çocuklarımda şuna özen gösteriyorum, çoklu zeka yöntemiyle eğitim almalarını istiyorum. Derste sayısal zekası, görsel zekası ya da müziksel zekası olan her öğrencime bireysel etkinlikler yaparak hem bilimi sevdirmek hem de onların bilimsel yarışmalarda daha donanımlı, daha nitelikli olmalarını sağlıyorum. Bize başarıyı getiren de sanırım bu sınıf içindeki yöntemlerimiz oluyor. Şu andaki hedefim zaten bu. Erzurum'da sınıfımda yaptığımız çalışmaları tüm dünyaya örnek gösterebilmekti. Şu an için hedefime ulaştım."

'16 YIL KISITLI İMKANLARDA ÖĞRETMENLİK YAPTIM'

Elde ettiği başarıları birincilikle taçlandırmak istediğini kaydeden Güler, "Erzurum'un bir köyünde neler yapılabileceğini tüm dünyaya göstermek istedim. Ülkemi çok güzel bir şekilde temsil ettiğime inanıyorum. Birinci olur da 1 milyon dolar para ödülünü alırsam o parayı tabii ki eğitim alanında harcamak istiyorum. Çünkü ben 16 yıldır hep kısıtlı imkanlarda öğretmenlik yaptım. ya laboratuvarım yoktu, ya sınıflarımda istediğim malzemelerim yoktu. Bazen ulaşım sıkıntısı yaşayabiliyorduk. Çocukları genelde kendi imkanlarımla sahaya ya da proje gezilerine götürmeye çalıştım. Eğer parayı alırsak şöyle güzel, gönlüme göre bir laboratuvarı, atölyeleri olan, çocukların 21'inci yüzyıl becerilerini kazanabilecekleri, bu ortamlarda kendilerini ifade edeceği donanımlı bir okul yaptırmak istiyorum" diye konuştu.

'KENDİMİZİ ŞANSLI GÖRÜYORUZ'

Öğretmenleriyle gurur duyduklarını belirten Ömer Nasuhi Bilmen Ortaokulu 7'nci sınıf öğrencisi Gülsima Yıldız, "Öğretmenimiz sayesinde ben de TÜBİTAK'ta başarı elde ettim. Tuba öğretmenimizin derslerimize girmesinden dolayı çok memnunuz ve kendimizi şanslı bir öğrenci olarak görüyoruz" dedi.

Geçen yıl Tuba öğretmenin yardımlarıyla TÜBİTAK'ta bölge birinciliği kazandıklarını ifade eden 7'nci sınıf öğrencisi Azra Bilen de "TÜBİTAK'ta, biyoloji alanında bir proje yapmıştık ve 1'inci olduk. Böyle bir öğretmene sahip olduğumuz için çok şanslı olduğumuzu düşünüyoruz. Bize TÜBİTAK için sunduğu imkanlardan ve sağladığı koşullardan dolayı çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.