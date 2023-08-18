Erzurum Lisesi'nin restorasyonu için teklif

Erzurum Kalkınma Vakfı Başkanı Erdal Güzel, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e, tarihi Erzurum Lisesiyle ilgili teklifte bulundu. Güzel, lisenin fiziki yapısının elden geçirilmesini ve bitişiğindeki Eski Mareşal Fevzi Çakmak Hastanesinin de Erzurum Lisesi'ne katılmasını istedi.

Erzurum Kalkınma Vakfı Başkanı Erdal Güzel, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e, tarihi Erzurum Lisesiyle ilgili teklifte bulundu.

Sultan II. Abdülhamit tarafından 1889 yılında yaptırılan ve 1924 yılında Atatürk'ün ziyaret ettiği Erzurum Lisesi'nin, Türk Milli Eğitimine büyük hizmetler verdiğini ve ülkenin en ünlü liselerinden biri olduğunu hatırlatan Güzel, tarihi lisenin fiziki yapısının elden geçirilmesini ve bitişiğindeki Eski Mareşal Fevzi Çakmak Hastanesinin de Erzurum Lisesi'ne katılmasını MEB Yusuf Tekin'den istedi.

Yakın zamanda yıkılan ek binasıyla etrafı açılan tarihi lisenin, Mareşal Fevzi Çakmak Hastanesiyle bütünleşmesi halinde ortaya estetik açıdan çok güzel bir tablonun çıkacağını belirten Güzel, en büyük arzularının Erzurum Lisesinin fiziki yapısı ve eğitim kalitesiyle eski şöhretine kavuşturulması olduğunu belirterek, Bakan Yusuf Tekin'in bu konuya eğilmelerini Erzurumlular adına istedi. - ERZURUM