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Erzincan İl Müftüsü Yazıcı, 73 öğrencili kız Kur'an kursunu ziyaret etti

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Erzincan İl Müftüsü Yazıcı, 73 öğrencili kız Kur'an kursunu ziyaret etti
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Erzincan İl Müftüsü Selim Yazıcı, Kavakyolu Mahallesi'ndeki Fatma Aksu Yatılı Kız Kur'an Kursu'nu ziyaret ederek eğitim faaliyetleri hakkında bilgi aldı. 48 yataklı kursta 73 öğrenci eğitim görüyor; Yazıcı, hafızlık çalışmalarını değerlendirip öğrencilere başarılar diledi.

Erzincan İl Müftüsü Selim Yazıcı, Kavakyolu Mahallesi'nde bulunan Fatma Aksu Yatılı Kız Kur'an Kursu'nu ziyaret etti.

İl Müftü Yardımcısı Semiha Keleş ve Şube Müdürünün de eşlik ettiği ziyarette Yazıcı, kursun eğitim faaliyetleri hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Sınıfları ziyaret ederek öğrencilerle sohbet eden Yazıcı, hafızlık çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Hafızlık eğitiminin sabır, azim ve gayret gerektirdiğini belirten Yazıcı, öğrencilere eğitim hayatlarında başarılar diledi.

48 yatak kapasitesine sahip kursta, yatılı ve gündüzlü olmak üzere toplam 73 öğrenci eğitim görüyor. Öğrencilerin 32'si hafızlık, 34'ü hafızlığa hazırlık eğitimi alırken, 15 öğrenci de Kur'an-ı Kerim'i Anlama Programı'na katılıyor.

Erzincan'da kadınlara yönelik ilk ve tek olma özelliği taşıyan Arapça Kur'an-ı Kerim'i Anlama Programı, geçen yıl ilk mezunlarını verdi. Program, bu yıl da 15 öğrencinin katılımıyla devam ediyor.

Modern eğitim imkanlarına sahip kursta dersliklerin yanı sıra spor salonu, basketbol ve voleybol sahaları, bilgisayar odası ve çok amaçlı salon bulunuyor. Yerden ısıtma sistemine sahip yeni bina, öğrencilere konforlu bir eğitim ortamı sunuyor.

Ziyaret kapsamında kursun eğitim ve sosyal alanlarını inceleyen Yazıcı, kursun yapımına katkı sağlayan hayırseverlere ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Yazıcı, kurs yönetimi ve öğreticilere çalışmalarında, öğrencilere ise eğitim ve hafızlık süreçlerinde başarılar diledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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