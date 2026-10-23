EBYÜ Diş Hekimliği Fakültesinin ilk öğrenci sempozyumu Erzincan'da başladı

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Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Diş Hekimliği Fakültesi tarafından düzenlenen 1. Öğrenci Sempozyumu, Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen açılış programıyla başladı.

23-24 Ekim tarihlerinde düzenlenen sempozyumun açılışına Rektör Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız, rektör yardımcıları Prof. Dr. Adem Başıbüyük ve Prof. Dr. Erhan Zeytun, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Farklı üniversitelerden alanında uzman akademisyenlerin katılımıyla gerçekleştirilen sempozyumda, diş hekimliği alanındaki güncel bilimsel gelişmeler ile klinik deneyimler öğrencilerle buluşturuluyor.

İki gün sürecek bilimsel program kapsamında güncel tedavi yaklaşımları, gelişen teknolojiler, farklı klinik vakalar ve diş hekimliğinde acil durumların yönetimi gibi konular ele alınıyor.

Sempozyumla öğrencilerin eğitim süreçlerinde bilimsel toplantı kültürünü tanımaları, mesleklerindeki güncel gelişmeleri takip etmeleri ve mesleki bakış açılarını geliştirmeleri amaçlanıyor. Etkinlik, akademisyenlerle geleceğin diş hekimlerini bilimsel bir ortamda bir araya getiriyor.

Üniversitede ilk kez düzenlenen sempozyumun, öğrencilerin akademik ve mesleki gelişimlerini destekleyen bilimsel etkinliklerin artırılmasına katkı sağlaması hedefleniyor.

Sempozyum, 24 Ekim'de gerçekleştirilecek bilimsel oturumların ardından sona erecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı