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EBYÜ Diş Hekimliği Fakültesinde beyaz önlük töreni düzenlendi

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EBYÜ Diş Hekimliği Fakültesinde beyaz önlük töreni düzenlendi
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EBYÜ Diş Hekimliği Fakültesinde 2026-2027 eğitim-öğretim yılında beyaz önlük giyme töreni düzenlendi. Törende Rektör Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız, beyaz önlüğün etik değerlerin ve insana saygının simgesi olduğunu belirtti ve öğrencilere etik ilkelere bağlı kalmalarını önerdi.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Diş Hekimliği Fakültesinde 2026-2027 eğitim-öğretim yılı kapsamında beyaz önlük giyme töreni düzenlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, törene Rektör Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız, rektör yardımcıları Prof. Dr. Adem Başıbüyük, Prof. Dr. Meryem Özturan Sağırlı ve Prof. Dr. Erhan Zeytun, akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Törende konuşan Rektör Kuyrukluyıldız, beyaz önlüğün mesleki kimliğin yanı sıra bilgi, sorumluluk, etik değerler ve insana duyulan saygının simgesi olduğunu belirtti.

Diş hekimliğinin bilimsel birikimin yanı sıra dikkat, sabır ve el becerisi gerektirdiğini ifade eden Kuyrukluyıldız, öğrencilere meslek hayatlarında bilimi rehber edinmeleri, kendilerini geliştirmeleri ve etik ilkelere bağlı kalmaları tavsiyesinde bulundu.

Öğrenci ailelerine ve akademisyenlere emeklerinden dolayı teşekkür eden Kuyrukluyıldız, üniversite olarak mesleki açıdan yetkin, etik değerlere bağlı ve toplumun ihtiyaçlarına duyarlı mezunlar yetiştirmeyi önemsediklerini kaydetti.

Müzik konserinin ardından öğrencilere beyaz önlükleri Rektör Kuyrukluyıldız, rektör yardımcıları ve akademisyenler tarafından giydirildi.

Tören, hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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