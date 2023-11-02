Düzce Üniversitesinde İsrail Sorununun Tarihi Kaynakları Paneli Düzenlendi

Düzce Üniversitesi'nde düzenlenen panelde, İsrail'in kuruluşu ve gelişimi masaya yatırıldı. Panelde konuşan Nihat Yıldız, İsrail'in sınırlarını büyütme hedefi için her türlü zulmü göze aldığını vurguladı.

DÜZCE(İHA) – Düzce Üniversitesinde "Ortadoğu'da İsrail Sorununun Tarihi Kaynakları" paneli düzenlendi. Panelde konuşan Düzce Üniversitesi Genel Sekreteri Nihat Yıldız, İsrail'in kurulduğu günden beri sınırlarını büyütme hedefi ile hareket ettiğini, bu amacına ulaşmak için de her türlü zulmü göze aldığını söyledi.

Düzce Üniversitesi Akçakoca Bey Siyasal Bilgiler Fakültesi'nin düzenlediği "Ortadoğu'da İsrail Sorununun Tarihi Kaynakları" adlı panelde, İsrail devletinin kuruluşu ve gelişimi masaya yatırıldı. Düzce Üniversitesi Genel Sekreteri Nihat Yıldız, İsrail'in kurulduğu günden beri sınırlarını büyütme hedefi ile hareket ettiğini vurgulayarak, bu amacına ulaşmak için de her türlü zulmü göze aldığının altını çizdi. Siyonizm'in yaptığı bu zalimliğinin, hainliğinin karşılığını göreceğini ifade eden Yıldız, İsrail'in yaptıklarının insanlığa da zarar verdiğini, insan onuruna yakışmadığını söyledi.

Düzce Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Akif Çarkçı'nın yönetimindeki panelde; Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sezai Balcı "İsrail'in kuruluşunda Rotcshild ailesi ve Osmanlı ile ilişkileri", Düzce Üniversitesi Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Celil Bozkurt "Ortadoğu'da siyonist devletleşme sürecinde NİLİ örgütü ve etkinlikleri" ve Doç. Dr. Serkan Kekevi "İsrail'in kuruluş sürecinde terör örgütleri" konuları hakkında bilgi verdi.

İsrail devletinin 1948 kuruluş tarihinden çok eski tarihlerde kurulma çalışmaları başladığını vurgulayan panelistler, Yahudilerin devlet kurmak için her türlü yola başvurduklarını ifade etti. İstihbarat çalışmalarından, parayla toprak satın alma ve siyasi ilişkilerden, terör eylemlerine kadar her türlü yolun denendiğinin altını çizen konuşmacılar, Yahudilerin amaçlarının para kazanmak olmadığını, kazanılan parayla büyük Yahudi devletini kurmayı hedeflediklerini dile getirdiler.

İsrail devletinin kuruluş aşamasında oluşturulan Haganah, Irgun ve Lehi gibi terör örgütlerinin Filistin köylülerine yaptıkları kanlı eylemlerine de değinen konuşmacılar, bu örgütlerin İsrail devletinin kurulmasından sonra İsrail silahlı kuvvetlerine bağlandığını söyledi.

Panel, yaptıkları başarılı çalışma ve sunumları için Düzce Üniversitesi Genel Sekreteri Nihat Yıldız'ın teşekkür belgesi takdimi ile son buldu. - DÜZCE