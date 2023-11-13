Düzce Üniversitesi'nde Atatürk'ü Anma Programı Gerçekleştirildi

DÜZCE(İHA) – Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu tarafından Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 85. yıl dönümünde "Atatürk'ü Anmak ve Anlamak" isimli anma programı gerçekleştirildi.

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Konferans Salonu'nda düzenlenen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anma programı saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunması ile başladı. Düzce Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Sibel Küçükkülahlı "Atatürk'ü Anmak ve Anlamak" isimli sunumunda; 10 Kasım'ın Türk milleti için sadece bir tarih olmadığını, Atatürk'ün milletimizin kalbinde sonsuz sevgi ve minnetle yer etmiş bir anma olduğunu vurguladı.

Atatürk'ün vefatına giden süreç ve vefatının sonrası üzerinde duran Küçükkülahlı, Atatürk'ün zor zamanlarda sorumluluk almaktan kaçınmayan, düşünce yapısını ve Türk milletine olan inancıyla yol almasının altını çizdi.

"Onun önderliğinde, büyük zorlukları aşarak çağdaş medeniyetler seviyesine yükseldik"

Öğretim Üyesi Küçükkülahlı, Atatürk'ün yılmaz bir lider, devrimci bir önder ve büyük bir vizyoner olduğunu söyleyerek, Türk milleti için çağdaş bir devletin temellerini attığını, ona; modern, laik, demokratik ve bağımsız bir ülke olarak yol gösterdiğini ve onun önderliğinde, Türkiye, büyük zorlukları aşarak çağdaş medeniyetler seviyesine yükseldiğini ifade etti.

Programda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anmak kısmından ziyade, anlamak kısmına odaklanılması gerektiğini belirten Sibel Küçükkülahlı, bugün Atatürk'ü anlamak ve bununla birlikte onun mirasına sahip çıkmak ve onun gösterdiği yolda ilerlemenin Türk milletinin en önemli görevlerinden olduğunu belirtti. Ayrıca, Cumhuriyetimizin temel değerlerini korumak ve geliştirmek, birlik ve beraberlik içinde daha aydınlık yarınlara ulaşmak için üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmemiz gerektiğini de sözlerine ekledi.

"Atatürk'ü anlarsak, Atatürk'ün öğretileri, bilimin ışığında, adaletin kılavuzluğunda, demokrasinin teminatıyla milletimizin refahını ve mutluluğunu hedefleyen bir geleceğe olan inancımız pekişecek" diyen Dr. Küçükkülahlı, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmet ve minnetle anarken, onun emanet ettiği Cumhuriyetimizi daha da güçlendirmek, demokrasiyi daha da pekiştirmek için, Atatürk'ün işaret ettiği muasır medeniyet seviyesine ulaşmak için; azimle çalışmalı, bilimle, kültürle, sanatla yükselmeliyiz" şeklinde konuşmasını tamamladı.

Programın sonunda Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokul Müdürü Dr. Öğretim Üyesi İbrahim Külünk tarafından konuşmacı Dr. Öğretim Üyesi Sibel Küçükkülahlı'ya teşekkür belgesi takdim edildi. - DÜZCE