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Düzce Kaynaşlı'da öğrencilere fiziksel aktivitenin önemi sağlık ekiplerince anlatıldı

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Düzce Kaynaşlı'da öğrencilere fiziksel aktivitenin önemi sağlık ekiplerince anlatıldı
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Düzce'de Mahallemde Hareket Var Projesi kapsamında Kaynaşlı İlkokulu'nda öğrencilere fiziksel aktivitenin önemi anlatıldı. Sağlık ekipleri eşliğinde egzersiz yapan öğrencilerde küçük yaşlardan itibaren hareketli yaşam farkındalığı oluşturulması amaçlandı.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de Mahallemde Hareket Var Projesi kapsamında Kaynaşlı İlkokulu'nda öğrencilere fiziksel aktivitenin önemi anlatıldı. Programda öğrenciler bilgilendirilirken çeşitli egzersizler de yaptırıldı.

Kaynaşlı'da öğrencilerin hareketli yaşam konusunda bilinçlendirilmesine yönelik etkinlik gerçekleştirildi. Mahallemde Hareket Var Projesi kapsamında Kaynaşlı İlçe Devlet Hastanesi ve İlçe Toplum Sağlığı Merkezi ekipleri, Kaynaşlı İlkokulu'nda öğrencilerle bir araya geldi. Etkinlikte öğrencilere fiziksel aktivitenin sağlıklı yaşam üzerindeki önemi hakkında bilgi verildi. Bilgilendirmenin ardından öğrenciler, sağlık ekipleri eşliğinde çeşitli egzersizler yaptı. Programla çocuklarda küçük yaşlardan itibaren düzenli fiziksel aktivite ve hareketli yaşam alışkanlığı konusunda farkındalık oluşturulması amaçlandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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