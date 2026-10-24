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Düzce Denetimli Serbestlik ve Emniyet iş birliğinde suç semineri düzenlendi

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Düzce Denetimli Serbestlik ve Emniyet iş birliğinde suç semineri düzenlendi
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Düzce Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile İl Emniyet Müdürlüğü iş birliğinde 'Suç ve Suçun Önlenmesi' konulu seminer düzenlendi. Seminerde toplumsal güvenliğin sağlanmasında bilinçli davranışların önemi vurgulandı, katılımcılara suçun önlenmesi konusunda bilgi verildi.

DÜZCE (İHA) – Düzce Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile İl Emniyet Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen seminerde, suçun önlenmesi ve toplumsal güvenlik konusunda bilinçli davranışların önemi anlatıldı.

Düzce Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, suçun önlenmesine yönelik bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından görevlendirilen polis memurunun katılımıyla "Suç ve Suçun Önlenmesi" konulu seminer düzenlendi. Seminerde suç ve suçun önlenmesine ilişkin konular ele alınırken, toplumsal güvenliğin sağlanmasında bilinçli davranışların önemi vurgulandı. Katılımcılara suçun önlenmesi konusunda bilgi verilerek toplumsal farkındalığın artırılmasına katkı sağlandı.

Düzce Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, seminerin gerçekleştirilmesine sağladığı katkılardan dolayı Düzce İl Emniyet Müdürlüğüne teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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