Denizli'de olumsuz duygularla başa çıkmanın psikolojik ve manevi yolları anlatıldı

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Denizli İl Müftülüğü tarafından Aile ve Nüfus 10 Yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen konferansta, olumsuz duygularla başa çıkmanın psikolojik ve manevi boyutları ele alındı.

"Psikolojik ve Manevi Yaklaşımla Olumsuz Duygularla Başa Çıkma" başlığıyla gerçekleştirilen konferansa, Kadıköy İlçe Vaizi Dr. Ayşe Nur Özkan konuşmacı olarak katıldı. Programa çok sayıda din görevlisi, öğrenci ve vatandaş ilgi gösterdi.Farklı kesimlerin programa erişimini kolaylaştırmak amacıyla konferans, işaret dili tercümesiyle de takip edildi. Etkinliğe il müftü yardımcıları, ilçe müftüleri, şube müdürleri, müftülük personeli, din görevlileri ve vatandaşlar katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda açılış konuşmasını Denizli İl Müftüsü Abdullah Pamuklu yaptı. Ailenin toplumun temelini oluşturduğunu belirten Pamuklu, aile içindeki sevgi, saygı ve anlayışın güçlendirilmesinin önemine değindi. Ailenin bireylerin değer kazandığı ve hayata hazırlandığı en önemli kurum olduğunu ifade eden Pamuklu, manevi değerlerin korunması ve gelecek nesillere aktarılmasının ortak sorumluluk olduğunu dile getirdi.

Psikolojik ve manevi yöntemler ele alındı

Konferansta konuşan Dr. Ayşe Nur Özkan, günlük yaşamda karşılaşılan olumsuz duyguların tanınması ve yönetilmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Psikolojik yaklaşımların yanı sıra inancın, manevi değerlerin ve iç huzurun duygularla başa çıkma sürecindeki rolünü anlattı.

Programın sonunda, Denizlili hayırsever Muhammed Hilmi Serter'e yaptığı hayırlı çalışmalar ve sağladığı destekler dolayısıyla Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan sertifika takdim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı