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Denizli Çivril'de 2. sınıf öğrencileri sağlıklı kahvaltı yapıp oyunla öğrendi

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Denizli Çivril'de 2. sınıf öğrencileri sağlıklı kahvaltı yapıp oyunla öğrendi
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Denizli Çivril'deki İsmail Özcan İlkokulu'nda MEB'in Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında 'Maarifin Kalbinde Oyun' etkinliği düzenlendi. 2. sınıf öğrencileri sağlıklı kahvaltının ardından eğitici oyunlarla derslerini pekiştirip iletişim ve sosyal becerilerini geliştirdi.

Denizli'nin Çivril ilçesindeki İsmail Özcan İlkokulu'nda, "Maarifin Kalbinde Oyun" teması kapsamında düzenlenen etkinlikte 2. sınıf öğrencileri, sağlıklı kahvaltının ardından eğitici oyunlarla öğrenmenin keyfini yaşadı.

Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda yürütülen çalışmalar kapsamında, Çivril İsmail Özcan İlkokulu'nda öğrencilerin fiziksel, sosyal ve akademik gelişimlerini destekleyen bir etkinlik gerçekleştirildi. Sınıf öğretmeni Rukiye Yüksel'in rehberliğinde, "Hareket Et, Oyna, Sağlıklı Kal!" sloganıyla düzenlenen etkinlikte öğrenciler hem sağlıklı beslenmenin önemini öğrendi hem de oyunlarla derslerini pekiştirdi.

Etkinlik kapsamında bir araya gelen öğrenciler, güne birlikte kahvaltı yaparak başladı. Sağlıklı beslenmenin önemine dikkat çekilen kahvaltının ardından minikler, eğitici ve öğretici oyunlara katıldı. Akranlarıyla birlikte vakit geçiren öğrenciler, oyunlar aracılığıyla ders konularını pekiştirirken iletişim, iş birliği ve sosyal becerilerini geliştirme fırsatı buldu.

Milli Eğitim Bakanlığının "Maarifin Kalbinde Oyun" teması, oyunun eğitim sürecindeki önemine dikkat çekiyor. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında öğrencilerin yalnızca akademik değil, fiziksel, sosyal ve duygusal gelişimlerinin de desteklenmesi amaçlanıyor. Geleneksel çocuk oyunlarının okul ortamında yaşatılması, öğrencilerin akranlarıyla yüz yüze iletişim kurması ve hareketli etkinliklere katılması da bu yaklaşımın önemli parçaları arasında yer alıyor.

İsmail Özcan İlkokulu Müdürü Mehmet Saraç, etkinliğin başarılı ve verimli bir şekilde uygulanmasından dolayı sınıf öğretmeni Rukiye Yüksel'e teşekkür etti. Etkinliğin, öğrencilerin eğlenerek öğrenmelerine ve çok yönlü gelişimlerine katkı sunduğu belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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