Değirmenköy Domates Festivali ve Kadıköy Karpuz Festivali'nde Ödüller Sahiplerini Buldu

Silivri'de düzenlenen Değirmenköy Domates Festivali ve Kadıköy Karpuz Festivali'nde en güzel ürünleri yetiştiren çiftçilere ödüller verildi. Festival kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi ve jüri üyeleri tarafından en iyi karpuz ve domates seçildi. Festivallere katılanlar yöresel ürünlerin tadını çıkarırken, şarkıcılar Emre Altuğ ve Nalan da sahne aldı.

Silivri'de bu yıl 39'uncusu düzenlenen Değirmenköy Domates Festivali ile 12'nci Kadıköy Karpuz Festivali'nde en güzel ürünleri yetiştiren çiftçilere ödül verildi.

Silivri Belediyesi tarafından organize edilen 39'uncu Değirmenköy Domates Festivali ve 12'nci Kadıköy Karpuz Festivali kapsamına çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Sezon boyunca yetiştirdikleri ürünleri jüri üyelerinin beğenisine sunan 35 karpuz üreticisi "en iyi karpuz", 41 domates üreticisi ise "en iyi domates" ödülünü kazanmak için yarıştı.

Jüri üyesi ziraat mühendislerinin ürünleri görüntü ve tat bakımından değerlendirmesinin ardından birincilere tam, ikincilere yarım, üçüncülere de çeyrek altın hediye edildi.

Festivallere katılan vatandaşlara domates salçası, domates sosu ve karpuz ikram edilirken yöresel halk oyunları ekibinin gösterisi beğeni topladı.

Etkinlikler kapsamında şarkıcı Emre Altuğ Değirmenköy'de, şarkıcı Nalan ise Kadıköy'de sahne aldı.

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, festivallerde yaptığı konuşmasında tarımsal üretimin önemini vurguladı. Yılmaz, İstanbul'un en verimli topraklarının Silivri'de bulunduğunu belirterek, "Stratejik bir değere sahip olan tarımsal üretimin sürdürülebilir hale gelmesi de çiftçilerimizin desteklenmesiyle mümkündür." ifadelerini kullandı.