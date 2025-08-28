Çocukların Okula Uyum Sürecinde Veliler için Öneriler

ALTINBAŞ Üniversitesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Dilek Şirvanlı Özen, yeni eğitim öğretim yılı başlarken veliler için önerilerde bulundu. Çocukların okula uyum sürecinde velilerin yaklaşımının büyük önem taşıdığına dikkat çeken Prof. Dr. Özen, çocukların hem akademik hem de duygusal gelişiminde ebeveyn tutumlarının belirleyici olduğunun altını çizdi.

Prof. Dr. Dilek Şirvanlı Özen, okula başlarken çocuklarda kaygı, mide ağrısı ya da ağlama gibi tepkilerin görülebileceğini belirterek "Bu tepkiler doğaldır. Velilerin bu duyguları yok saymak yerine kabul ederek çocuklarına güven vermeleri gerekir" dedi.

Başarı baskısı yerine uyuma odaklanılması gerektiğini aktaran Prof. Dr. Özen, "Okulun ilk günlerinde en önemli süreç, çocuğun arkadaş edinmesi, öğretmenini tanıması ve yeni düzene alışmasıdır. Bu nedenle veliler, çocuklarının ders başarısından çok uyumuna odaklanmalı" diye konuştu.

Düzenin çocuklara güven duygusu kazandırdığını ifade eden Özen, "Tatilden çıkan çocukların yeniden uyku ve yemek düzenine oturtulması, hem disiplin sağlar hem de çocuklara 'hayatımda güvenilir sınırlar var' hissi verir" açıklamasında bulundu.

Velilerin öğretmenle aynı tarafta olması gerektiğini belirten Prof. Dr. Özen, "Çocuğunuz eve gelip öğretmeni hakkında şikayet ettiğinde hemen taraf olmak yerine dinlemeyi tercih edin. Öğretmenle iş birliği içinde olmak, çocuğun okula ve otoriteye olan bakışını güçlendirir" ifadelerini kullandı.

Okulun sadece derslerden ibaret olmadığını hatırlatan Özen, sosyal ilişkilerin de en az akademik başarı kadar değerli olduğunu söyleyerek "Ebeveynler çocuklarına 'Bugün kaç aldın?' sorusunun yanı sıra 'Kiminle oyun oynadın?' diye de sormalı" dedi.

Prof. Dr. Dilek Şirvanlı Özen sözlerini şöyle tamamladı:

"Çocuğun okul yolculuğundaki en büyük destek, evdeki anlayış, düzen ve iş birliğidir. Veliler, çocuklarının yanında durduklarını hissettirdiklerinde, sadece okulda değil, hayatta da güçlü bir yol haritası sunmuş olurlar."