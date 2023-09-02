Çatalca Belediyesi Erguvan Festivali'nde Bebek Emekleme ve Börek Yarışmaları Düzenlendi

Çatalca Belediyesi'nin düzenlediği sevgi ve barış temalı Erguvan Festivali'nin 22'ncisi bebek emekleme ve börek yarışmaları ile devam ediyor. Yarışmaya katılan anneler; daha yaşını doldurmayan bebekleri ile tepsi tepsi böreklerin en lezzetlisini hazırlayarak jüri karşısına geçti. Festival kapsamında İrem Derici gibi ünlü isimler de konserleri ile halkla buluşuyor. Festivalde çocuklar için özel etkinlikleri yapılırken, gençler de Colorrap etkinliği ile renk cümbüşünün yer aldığı boya şovları Mehmetçik Meydanı'nı görsel bir şölene çeviriyor.

'Çatalca'nın En Hızlı Bebeği Benim' sloganıyla Mehmetçik Meydanı'nda düzenlenen emekleme yarışmasına 39 yarışmacı katıldı. Birbirinden sevimli bebekler parkurda terlerken, aileleri ise bebeklerin dikkatini çekebilmek için kıyasıya yarıştı. Bebek Emekleme Yarışması'nda ilçenin en hızlı bebeği Ömer Yıldırım, ikincisi ise Aysima İzci oldu. Birinci olan bebeğin annesi Ece Kızılırmak Yıldırım müthiş heyecan yaşadıklarını son derece mutlu olduğunu belirtti. Çatalcalı vatandaşların büyük ilgi gösterdiği yarışmayı Çatalca Belediye Başkanı Mesut Üner ve Eşi Aydan Üner de takip etti. Yarışmanın birincisine gram altın hediye edildi. BÖREKLER HEM GÖZE HEM MİDEYE HİTAP ETTİ

Daha sonra kadınlar tepsi tepsi en lezzetli böreği yapmak için yarıştı. Ispanaklı, patatesli, peynirli, havuçlu, patlıcanlı ve kıymalı çeşit çeşit 100 tepsi börek profesyonel jüri tarafından değerlendirildi. Hem göze hem de mideye hitap ederek finale kalan 100 tepsi börek içinden dereceye girenler ödüllendirildi. Börek yarışmasında hazırladığı bir tepsi ıspanaklı börekle birinci olan Safiye Boyraz'a gram altın hediye edilirken tüm katılımcılara da sürpriz hediyeler verildi.

"'BİRLİKTE ÇATALCAYIZ' DEMEYİ SÜRDÜRECEĞİZ"

Çatalca Belediye Başkanı Mesut Üner 'Festivalimizde sevgi barış temasını en iyi şekilde yansıttık. Festival konserden ibaret değil börek yarışması, bebek emekleme yarışmaları, çocuk animasyonları, gençlerin de eğlenebildiği ünlü şarkıcılarında olduğu harika bir etkinliğe imza attık. 'Birlikte Çatalca'yız sloganımız ile durmaksızın güzel işlere imza atmaya devam edeceğiz" dedi.