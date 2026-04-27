Burhaniye'de öğrenciler arasında bilgi yarışması yapıldı

Burhaniye ilçesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce öğrenciler arasında bilgi yarışmaları yapıldı. Şehit Hasan Çoban Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konferans Salonunda yapılan yarışmalarda büyük heyecan yaşandı.

Burhaniye'de İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce öğrenciler arasında, din, ahlak ve değerler alanı seçmeli dersler bilgi yarışması ve Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışmaları yapıldı. Öğrencilere, Peygamberimizin hayatı ve temel dini bilgiler sorulurken, Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışmaları yapıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Şube Müdürü Mustafa Gümüş'ün başkanlığında ilçemiz ortaokul ve lise öğrencileri arasında Şehit Hasan Çoban Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konferans Salonunda yapıldı. Dereceye giren öğrencilerimize il yarışmasında başarılar dileriz" sözlerine yer verildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı