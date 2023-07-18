Bolu'nun Mengen ilçesinde aşçılık lisesi hizmete girecek

Bolu'nun Mengen ilçesinde ikincisi yapılan aşçılık lisesi, 2023-2024 eğitim öğretim döneminde hizmete girecek. Pazarköy'de inşa edilen okulda ilk yıl 68 öğrenciye eğitim verilecek. Okulda 8 derslik ve 2 mutfak bulunuyor.

"Aşçılar diyarı" Bolu'nun Mengen ilçesinde ikincisi yapılan aşçılık lisesi, 2023-2024 eğitim öğretim döneminde hizmete girecek.

Pazarköy'de 2022'de inşa edilen Opet Mengen Pazarköy Cezmi Bilgin Aşçılık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde ilk yıl 68 öğrenciye eğitim verilmesi planlanıyor.

Toplamda 272 öğrenci kapasitesine sahip okulda, 8 derslik ve 2 mutfak bulunuyor.

Mengen İlçe Milli Eğitim Müdürü Salih Celepci, AA muhabirine, okulun yapılan tefrişatla birlikte eğitime hazır hale geldiğini belirterek, öğrencilerin öncelikli olarak Mengen ile Bolu'nun ilçelerinden kabul edileceğini söyledi.