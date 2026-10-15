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Binali Yıldırım EBYÜ öğrencilerine 4 elektrikli otobüs ve ulaşım indirimi müjdeledi

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Binali Yıldırım EBYÜ öğrencilerine 4 elektrikli otobüs ve ulaşım indirimi müjdeledi
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EBYÜ'de 2026-2027 Akademik Yılı açılış töreni düzenlendi. Törende Binali Yıldırım 4 yeni elektrikli otobüs ve ulaşım indirimi müjdeledi; Rektör Kuyrukluyıldız, 23 bin 631 öğrencinin eğitim gördüğünü bildirdi.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinde (EBYÜ) 2026-2027 Akademik Yılı açılış töreni düzenlendi.

Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen törene Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Heyeti Başkanı Binali Yıldırım, EBYÜ Rektörü Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız, akademisyenler, öğrenciler ve davetliler katıldı.

Törende konuşan Rektör Kuyrukluyıldız, üniversitede 23 bin 631 öğrencinin eğitim gördüğünü belirterek, kurumun 5 yıllık kurumsal akreditasyon aldığını ve 5 bilim insanının dünyanın en etkili bilim insanları listesinde yer aldığını ifade etti.

Kuyrukluyıldız, yeni akademik dönemde dijital dönüşüm, üniversite-sanayi iş birliği ve Türk dünyasıyla akademik ortaklıkların geliştirilmesine öncelik verileceğini kaydetti.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu da konuşmasında yapay zekanın ve eleştirel düşünmenin önemine değindi.

Gençlerin teknolojik gelişmeleri yakından takip etmeleri gerektiğini belirten Aydoğdu, bilgiye erişimin yanı sıra merhamet, vicdan ve doğruyu yanlıştan ayırma kabiliyetinin korunmasının önemini vurguladı.

Binali Yıldırım ise üniversite öğrencilerine yönelik ulaşım ve burs desteği konusunda açıklamalarda bulundu.

Kampüs ile şehir arasındaki ulaşımı güçlendirmek amacıyla 4 yeni elektrikli otobüsün hizmete sunulacağını bildiren Yıldırım, ulaşım ücretlerinde indirim yapılacağını ifade etti.

Törende Rektör Kuyrukluyıldız tarafından Binali Yıldırım'a plaket takdim edildi.

Programda 2026-2027 Akademik Yılı'nın ilk dersi, Prof. Dr. Muhittin Şimşek tarafından verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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