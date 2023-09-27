Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi'nden Başarı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, üniversitelerine bağlı Sürekli Eğitim Merkezi alanında uzman akademisyen kadrosuyla öğrencilerin hedeflerine ulaşmasına destek olduğu söyledi.

Rektör Beydemir, konu anlatımları, deneme sınavları, soru anlatımları ve çözümleri gibi tekniklerle öğrencileri Kpss'ye hazırlarken sosyal ve kültürel aktiviteler de düzenleyerek sosyal hayatlarına katkıda bulunan Sürekli Eğitim Merkezimiz, yalnızca öğrencilere değil toplumun her kesimine hitap edecek nitelikte kurslar düzenlemeye de devam ettiğini belirtti. Ayrıca örgün eğitim olanağı bulunmayan kişilere uzaktan eğitim yoluyla kayıt yaptırarak online alabilecekleri e-sertifika imkanı da sunan Merkezimiz, her yaş grubu ve eğitim düzeyindeki bireylere hizmet vermekte olduğunu anlatan Rektör Beydemir sözlerine şöyle devam etti:

"Eğitim merkezimiz başarılarını sürdürmeye devam ederken bir büyük başarı da Merkezimizde 'KPSS-AGrubu Tekrar Kampı'na katılan Yıldız Mente'den geldi. 29-30 Temmuz ayında gerçekleştirilen 2023-Kamu Personeli Seçme Sınavında (Alan Bilgisi) KPSS P15 puan türünde Türkiye'de 36'incisi olan Mente, KPSS P16 puan türünde 73'üncü ve KPSS P48 puan türünde ise 221'incis oldu. Kursiyerimizin elde ettiği bu büyük başarı aynı zamanda Üniversitemizin hedeflediği eğitim kalitesini de kanıtlamıştır. Yıldız Mente nezdinde tüm kursiyerlerimizi tebrik ediyor ve kendilerine iş yaşamlarında başarılar diliyoruz." - BİLECİK