Bahçelievler Belediyesi Üniversite Tercih Destek Programı Başladı

İstanbul Milletveki Rümeysa Kadak koordinatörlüğünde ve Bahçelievler Belediyesi'nin ev sahipliğinde üniversite tercihi yapacak öğrenciler için 'Tercih Destek Programı 2023' başladı. Program kapsamında uzman isimler öğrencilerle bir araya gelecek ve tercihlerinde yardımcı olacak.

İstanbul Milletveki Rümeysa Kadak koordinatörlüğünde ve Bahçelievler Belediyesi'nin ev sahipliğinde üniversite tercihi yapacak öğrenciler için 'Tercih Destek Programı 2023' başladı. Yarın sona erecek program kapsamında uzman isimler öğrencilerle bie araya gelecek.

Bahçelievler Kongre Merkezi ve Nikah Sarayı'nda bu yıl 3'üncüsü düzenlenen programa 400 fazla öğrenci katıldı. Gün boyu alanında uzman isimlerin konuşmacı olarak yer alacağı programda, üniversite adayları merak ettikleri tüm soruları sorabilecekleri birebir danışmanlık alma imkanı da bulacak.

'ÖĞRENCİLERİMİZE ÜNİVERSİTE TERCİHLERİNDE YARDIMCI OLMAYI HEDEFLİYORUZ'

Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, 'Bu sene Bahçelievler Belediyesi'nin ev sahipliğinde 3'üncüsü düzenlenen 'önce öğrenci' programı ile öğrencilerimize üniversite tercihlerinde yardımcı olmayı hedefliyoruz. Program kapsamında çeşitli bölümlerden hocalarımız, bakanlarımız, Cumhurbaşkanlığı Stratejik Daire Başkanı, Türk Hava Yolları Stratejik Daire Başkanı gibi konuklarımız öğrenci arkadaşlarımızla bir araya gelecek. Liseyi bitirip üniversite tercihleri sırasında ne gibi durumlara dikkat edilmesi gerektiğini anlatacağız. Önemli olanın yeteneklerinin, hayal ve isteklerinin hangi meslekte birleşebileceğini fark etmeleridir. Hayallerini gerçekleştirirken, yanlış yollarda kaybolmamaları için buradaki 7 salonda uzman kişiler tarafından bilgiler verilecek, mentörler ve psikolojik danışmanlarla tercihlerini doğru yapmaları için eğitimler verilecek. 2 gün boyunca arkadaşlarımızla birlikte burada olacağız. Vekilimiz Rümeysa Kadak'a da teşekkürlerimi iletiyorum; onun gayretleri sayesinde bir aradayız? dedi.

'BU PROGRAMI YAPMAMIZIN TEMEL MOTİVASYONU SİZSİNİZ'

Programın Genel Koordinatörü İstanbul Milletveki Rümeysa Kadak ise 'Sevdiği işi yapan insan hiç yorulmaz, yorulsa da hissetmez. Sizin de sevdiğiniz işi bulmanız amacıyla 3 senedir bu programı düzenliyoruz. Bu programı yapmamızın temel motivasyonu sizsiniz. Bizim için bir kişinin dahi hayatına dokunmak, tanımadığımız bir kişinin bile hayatında kalıcı bir olumlu değişikliğe sebebiyet vermek bizim için çok kıymetli. O yüzden gece gündüz denemeden çalışıyoruz' diye konuştu.

'BU SENE FIRSATI KAÇIRMAMAK İÇİN ERKENDEN BAŞVURU YAPMIŞTIK'

Programa katılan ve bu yıl üniversite tercihi yapacak 19 yaşındaki Emre Acar da 'Gastronomi ve mutfak sanatları bölümünü istiyorum. Kendi iş yerimi açmak gibi güzel hedeflerim var. Önce öğrenci programı ile buluşmam da geçen yıl ablam programa katılıp çok memnun olmuştu. Biz de bu sene fırsatı kaçırmamak için erkenden başvuru yapmıştık. Puanım istediğim bölüme gedebileceğim nitelikte, bu yüzden gayet mutluyum. Her şeyin hayırlısını diliyorum' ifadelerini kullandı.

21 Temmuz Cuma Program Akışı

09: 00 - 10.00 Kayıt - Kahvaltı

10.00 - 10.40 Tanışma Etkinlikleri

10.40 - 11.00 Açılış konuşması: AK Parti İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak ? Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır

11.00 - 11.30 Ana konuşmacı: Vural Aksungur

11.40 - 12.10 Ana Konuşmacı: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dr. Alparslan Bayraktar

12.20 - 13.00 Dersler

13.00 - 14.30 Birebir danışmanlık - Yemek - Cuma arası

14.30 - 15.00 Ana konuşmacı: Mert Hoca

15.20 - 16.10 Birebir danışmanlık - Kahve Saati

16.10 - 16.40 Ana Konuşmacı: Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır

22 Temmuz Cumartesi Program Akışı

09: 00 - 10.00 Kayıt - Kahvaltı

10.00 - 10.30 Açılış konuşması: Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı

10.50 - 11.20 Açılış konuşması: Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin

11.40 ? 12.10 Ana konuşmacı: Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Dr. Ali Taha Koç

12.20 ? 14.00 Yemek - Birebir danışmanlık

14.00 ? 14.40 Dersler

15.00 ? 15.30 Ana Konuşmacı: THY İnovasyon Başkanı Lokman Ökten

15.30 - 16.20 Birebir danışmanlık - Kahve Saati

16.20 Kapanış