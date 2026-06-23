Karabük Üniversitesi'nde örnek başarı hikayesi: Baba ve kızı aynı gün diploma aldı

Karabük Üniversitesi'nde düzenlenen mezuniyet töreninde 57 yaşındaki Abdullah Özel ile 29 yaşındaki kızı Sümeyye Özel, aynı gün yüksek lisans diploması alarak mezuniyet sevinci yaşadı.

Karabük Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü tarafından düzenlenen mezuniyet töreninde duygu dolu anlar yaşandı. Etik Değerler Tezli Yüksek Lisans Programı'nı başarıyla tamamlayan Abdullah Özel ile İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü Din Sosyolojisi Tezli Yüksek Lisans Programı'ndan mezun olan kızı Sümeyye Özel, diplomalarını aynı törende aldı.

Yan yana cübbe giyerek mezuniyet törenine katılan baba ve kız, kep atarak başarılarını kutladı. Törende büyük ilgi gören Özel ailesi, bu anlamlı günü aile bireyleri ve yakınlarıyla birlikte yaşadı.

Gençlere ve çocuklarına örnek olmak amacıyla eğitim hayatına devam ettiğini belirten Abdullah Özel, süreç boyunca çeşitli ön yargılarla karşılaştığını ancak hedeflerinden vazgeçmediğini ifade etti.

Özel, "Bu süreçte bana 'yapamazsın' diyenler oldu. Ancak tüm zorluklara rağmen azmimi kaybetmedim. Çalışmalarımı sürdürerek eğitimimi tamamladım. Kızımla aynı gün mezun olmanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyorum" dedi.

Yıllar sonra yeniden öğrenci olmanın kendisi için farklı bir deneyim olduğunu belirten Özel, eğitimin yaşının olmadığını vurgulayarak gençlere hedeflerinden vazgeçmemeleri tavsiyesinde bulundu.

Aynı gün yüksek lisans diploması alan baba ve kızı, mezuniyet sevincini aileleri ve arkadaşlarıyla paylaşırken, ortaya çıkan görüntüler törene katılanlardan da büyük alkış aldı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı