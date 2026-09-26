ASHİM, ESOGÜ'de sağlıklı yaşam ve güvenli ilişkiler semineri düzenledi

ASHİM, ESOGÜ'de sağlıklı yaşam ve güvenli ilişkiler semineri düzenlediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
ASHİM, ESOGÜ Eğitim Fakültesinde “Sağlıklı Yaşam ve Güvenli İlişkiler” konulu seminer düzenledi. Kadına yönelik şiddetle mücadele programı kapsamındaki eğitimi sosyal çalışmacılar Hande Üner ve Melike Yavuz verdi; öğrenciler ve akademisyenler katıldı.
Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü (ASHİM) tarafından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Eğitim Fakültesinde "Sağlıklı Yaşam ve Güvenli İlişkiler" konulu eğitim semineri düzenlendi.
Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Modüler Seminer Programı kapsamında gerçekleştirilen eğitimi, il müdürlüğünde görevli sosyal çalışmacılar Hande Üner ve Melike Yavuz verdi.
Yoğun katılımın olduğu programa öğrencilerin yanı sıra Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Dilek Çamursoy, Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Dönmez, Rektör Danışmanı Prof. Dr. Fesun Koşmak ve akademisyenler katıldı.