Arıcak'ta İyilik Projesi

Arıcak Çok Programlı Anadolu Lisesi tarafından hayata geçirilen İyilik Projesi kapsamında mescitler temizlendi ve öğrencilere hediyeler verildi.

Türkiye Diyanet Vakfı tarafından düzenlenen Vakıf-İnsan Yarışma Projesi'ne Arıcak Çok Programları Anadolu Lisesi, İyilik Projesi adı altında katıldı. Öğrenciler ve mentör öğretmen Ravza Tarhan ile birlikte ilçede iyilik projeleri düzenlendi. Bu projelerin ilki, ilçede bulunan mescitlerin onarılması ve temizlenmesine yönelik düzenlenen çalışmalar oldu. Proje kapsamında Arıcak Çok Programlı Anadolu Lisesi mescidi onarılarak, boyandı ve düzenlendi.

Aynı zamanda mescidi temizlenirken, öğrencilere ise hediyeler takdim edildi. - ELAZIĞ

