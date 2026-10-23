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Andırın’da doğa bilincine eğitim desteği: Liseler arası çevre yarışmasıyla geleceğe yeşil adım

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Andırın’da doğa bilincine eğitim desteği: Liseler arası çevre yarışmasıyla geleceğe yeşil adım
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Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesinde çevre bilincini artırmak ve doğa sevgisini genç yaşta aşılamak amacıyla eğitim kurumlarına yönelik "Tabiat ve Yaşanabilir Çevre" konulu farkındalık yarışması düzenlendi.

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde çevre bilincini artırmak ve doğa sevgisini genç yaşta aşılamak amacıyla eğitim kurumlarına yönelik "Tabiat ve Yaşanabilir Çevre" konulu farkındalık yarışması düzenlendi. Yarışmada Şehit Tacettin Çeribaş Anadolu Lisesi birinciliği elde ederek il finalinde Andırın'ı temsil etme hakkı kazandı.

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde sürdürülebilir bir gelecek ve çevre koruma bilincinin okullarda yaygınlaştırılması amacıyla yürütülen eğitim faaliyetleri devam ediyor. Liseli gençlere doğa sevgisini kazandırmak ve çevre odaklı eğitimi desteklemek hedefiyle "Tabiat ve Yaşanabilir Çevre" temalı bilgi ve farkındalık yarışması düzenlendi. Andırın Şehit Yasin Höbek Yatılı Bölge Ortaokulu (YBO) Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda, ilçedeki liseler doğa ve çevre alanındaki akademik birikimlerini sergiledi. Çevre kirliliği, sıfır atık, ekolojik denge ve doğanın korunması gibi kritik konularda sorulan soruları yanıtlayan öğrenciler, sergiledikleri yüksek çevre bilinciyle takdir topladı.

Zamana karşı yürütülen yarışma sonucunda rakiplerini geride bırakan Şehit Tacettin Çeribaş Anadolu Lisesi, çevre ve doğa bilinci kategorisinde birinci oldu. Lisenin öğrencileri, Kahramanmaraş il merkezinde düzenlenecek olan il finalinde Andırın'ı temsil edecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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