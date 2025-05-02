Anadolu Yakası PDR Günleri 6 Mayıs'ta Yeditepe Üniversitesi'nde Düzenleniyor

ATAŞEHİR Rehberlik ve Araştırma Merkezi ile Yeditepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi iş birliğiyle düzenlenen ve Anadolu Yakası'ndaki psikolojik danışmanları bir araya getiren "Anadolu Yakası PDR Günleri", 6 Mayıs'ta Yeditepe Üniversitesi'nde gerçekleştirilecek.

Bu yılki teması "Koruyucu ve Önleyici Ruh Sağlığında Güncel Konular" olarak belirlenen etkinlik; mesleki gelişimi desteklemeyi, güncel psikososyal sorunlara çözüm önerileri sunmayı ve akademi ile uygulama alanı arasında güçlü bir etkileşim ortamı yaratmayı hedefliyor. Anadolu Yakası PDR Günleri ile akademisyenlerle sahada görev yapan psikolojik danışmanların bir araya gelerek deneyim paylaşmaları amaçlanıyor.

PANEL PROGRAMI

Panel 1: Okul Psikolojik Danışmanlığında Yeni Ufuklar: Dijital Çağda Ruh Sağlığı

Moderatör: Dr. Hakan Karaman

Konuşmacılar:

Prof. Dr. Baki Duy: Birinci Basamak Ruh Sağlığı Hizmeti Olarak Okul Psikolojik Danışmanlığı

Doç. Dr. Serdar Körük: Dijital Çağda Gençler ve Teknoloji Bağımlılığı: Okul Psikolojik Danışmanları İçin Etkili Yaklaşımlar

Dr. Ömer Özer: Psikolojik Danışma ve Rehberlikte İnternet Tabanlı Müdahaleler

PANEL 2: ZOR ZAMANLARDA OKUL PSİKOLOJİK DANIŞMANLIĞI: YENİ NESİL ZORLUKLAR VE ÇÖZÜMLER

Moderatör: Uzm. Psk. Dan. Zübeyde Çınar

Konuşmacılar:

Doç. Dr. Ayşen Köse: Eko-Anksiyete Okulda: Psikolojik Danışmanların Rolleri

Prof. Dr. Seval Erden Çınar: Süreğen Hastalıklarda Çocuklar ve Aileler: Psikolojik Dayanıklılığı Destekleyen Okul Psikolojik Danışmanlığı

Prof. Dr. Okan Taycan: Göç ve Toplum Ruh Sağlığı: Arada Kalan Çocuklar

Panellere ek olarak, psikolojik danışmanlık ve rehberlik alanının saygın akademisyenlerinden New York Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selçuk Şirin ile Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selahiddin Öğülmüş, katılımcılara yönelik konferanslarıyla etkinliğe değer katacaklardır.

UYGULAMALI 22 ATÖLYE İLE PRATİK BECERİLER

Etkinliğin gün sonunda gerçekleştirilecek olan 22 farklı uygulamalı atölye çalışması olacak. Katılımcı sayısı 10 ila 25 kişiyle sınırlı olan bu atölyelerde psikolojik danışmanlar çağdaş tekniklerle becerilerini geliştirme fırsatı bulacak.

Öne çıkan bazı atölye başlıkları şunlardır:

Dışavurumcu Sanat Terapileri ile İmgeye Yolculuk

Sınır Koyma ve Psikodrama Çalışması

Pozitif Psikoterapi ile Anda Kalma Sanatı

Yapay Zeka Temelli Kariyer Danışmanlığı Uygulamaları

Okullarda Travmaya Müdahalede EMDR Teknikleri

Çocuk Merkezli Oyun Terapisi

Boşanma Sürecinde Ailelere Psikolojik Destek ve Arabuluculuk

Kellogg Mantık Modeli ve AI Destekli Program Değerlendirmeleri