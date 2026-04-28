ALKÜ'nün gelişimi 2026 Asya üniversite sıralamalarında yerini aldı

Times Higher Education tarafından yayımlanan 2026 Asya Üniversite Sıralamalarında Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Asya genelinde 801+ bandında yer aldı.

Times Higher Education tarafından yayımlanan 2026 Asya Üniversite Sıralamalarında Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Asya genelinde 801+ bandında yer aldı. Üniversitenin genel skoru 14.7-23.2 aralığında hesaplandı. ALKÜ; Uluslararasılaşmada 27.2, Araştırma Kalitesinde 22.3, Eğitimde 19.8, Sanayi İş Birliğinde 16.4, Araştırma Ortamında 12.6 oranında yer aldı.

ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, elde edilen sonuçların üniversitenin doğru bir gelişim çizgisinde ilerlediğini gösterdiğini söyledi. Rektör Türkdoğan, "THE 2026 Asya sıralamalarında elde ettiğimiz bu tablo, üniversitemizin sahip olduğu potansiyeli ve doğru yolda ilerlediğini açıkça ortaya koyuyor. Özellikle uluslararasılaşma, araştırma kalitesi ve eğitim alanlarında ortaya çıkan veriler bizler için son derece önemli. Amacımız; bu güçlü temeli daha ileriye taşıyarak üniversitemizi hem ulusal hem de uluslararası sıralamalarda üst basamaklara çıkarmaktır. Bu doğrultuda araştırma, inovasyon ve uluslararası iş birliklerini daha da güçlendirmek için kararlılıkla çalışıyoruz. Önümüzdeki süreçte akademik üretkenliğimizi artırarak, nitelikli eğitim anlayışımızı geliştirerek ve sektörle olan iş birliklerimizi daha da derinleştirerek sürdürülebilir bir başarı grafiği yakalamayı hedefliyoruz. Üniversitemizin gelişimine katkı sağlayan ALKÜ ailesine ve tüm kurumlarımıza teşekkür ediyorum" dedi. - ANTALYA

