Ağrı'da Özel Eğitim Kurumları Sorunları ve Çözüm Önerileri Tartışıldı

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, Özel Eğitim Konfederasyonu Genel Başkanı Yunus Kılıç ile birlikte özel eğitim kurumları sahipleri ile bir araya geldi. Bu buluşma, özel eğitim sektörünün sorunlarını ve çözüm önerilerini görüşmek amacıyla düzenlendi.

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, Özel Eğitim Konfederasyonu Genel Başkanı Yunus Kılıç ile birlikte özel eğitim kurumları sahipleri ile bir araya geldi. Bu buluşma, özel eğitim sektörünün sorunlarını ve çözüm önerilerini görüşmek amacıyla düzenlendi.

Özel Eğitim Konfederasyonu tarafından organize edilen yemek programına Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, Özel Eğitim Konfederasyonu Genel Başkanı Yunus Kılıç, Özel Eğitim Konfederasyonu Ağrı İl Başkanı Fecri Alparslan, Patnos İlçe Başkanı Tekin Dinç, Eğitim Bir-Sen Ağrı Şube Başkanı Süleyman Gümüşer ve özel eğitim kurumları sahipleri katıldı. Yemek öncesi programında konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, programa emeği geçenlere teşekkür etti. Özel eğitim kurumlarının önemine değinen Kökrek, özel eğitim kurumlarının devletin verdiği hizmetin yanında bir alternatif oluşturduğunu belirtti.

Özel Eğitim Konfederasyonu Genel Başkanı Yunus Kılıç ise,"Konfederasyon olarak özel eğitim kurumlarının haklarını savunmak ve sorunlarını çözmek için çalışıyoruz. Bu kapsamda Ağrı'da da bir ziyaret gerçekleştirdik. Burada özel eğitim kurumları sahipleri ile görüştük. Onların talep ve beklentilerini dinledik. Ayrıca il milli eğitim müdürümüzle de istişare ettik. Kendisine bu konuda gösterdiği duyarlılık ve destek için teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Özel eğitim kurumları sahipleri de talep ve beklentilerini dile getirdiler. Özel eğitim sektörünün gelişmesi için neler yapılması gerektiği konusunda fikir alışverişinde bulundular. Program, karşılıklı görüş ve önerilerin paylaşıldığı samimi bir ortamda sona erdi. - AĞRI