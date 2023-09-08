Afyonkarahisar Belediyesi Eğitim Desteğini Sürdürüyor

Afyonkarahisar Belediyesi yeni eğitim-öğretim yılı ile birlikte her sene olduğu gibi bu senede eğitim desteğini sürdürüyor. Eğitime verdiği desteği her geçen gün daha da artıran belediyemiz, 2023-2024 eğitim öğretim sezonu için desteklerini başlattı.

Afyonkarahisar Belediyesi bu yıl da ilk, ortaokul ve lise öğrencilerine kırtasiye desteği sağlıyor. İhtiyaç sahibi 3 bin çocuğa çanta ve kırtasiye araç gereçlerini Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'ten teslim aldı. Toplumun her kesimine hitap eden sosyal belediyecilik örneğini en iyi şekilde yansıtan projelerin mimarı Başkan Zeybek, eğitime olan desteklerini bu yıl artırarak sürdürüyor. Başka Zeybek, "İhtiyaç sahibi ailelerimizin çocuklarını göz ardı etmiyoruz. İlk ve ortaöğrenim bin 500, lise bin 500 öğrenci olmak üzere 3 bin öğrencimize kırtasiye yardımı yapıyoruz. Öğrencilerimizin tüm ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde bir destek paketi hazırladık. Öğrencilerimize dağıtımı yaparken de hangi renk çanta istediklerine kendileri karar veriyorlar. Bu da bizi mutlu ediyor" dedi. - AFYONKARAHİSAR