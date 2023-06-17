43 Yaşındaki Anne, Çocukları Yaşındaki Öğrencilerle Mezuniyet Sevinci Yaşadı

Gönen Meslek Yüksekokulu Kuyumculuk ve Takı Tasarımı bölümünde öğrenim gören evli ve 3 çocuk annesi, 43 yaşındaki Safiye Batmaz, çocukları yaşındaki öğrencilerle birlikte mezuniyet sevinci yaşadı.

Isparta'da 24 yıllık evli ve 3 annesi Safiye Batmaz, ilkokul öğrenimini bitirdikten sonra açık öğretimde eğitim alarak ortaokul ve lise eğitimini tamamladı. Ev hanımlığı yapan Batmaz, lise eğitiminin ardından halk eğitim merkezinde geleneksel el sanatları usta öğreticiliği yapmaya başladı. İşini devam ettirebilmek ve daha iyi yapabilmek için üniversite sınavına giren Safiye Batmaz, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Gönen Meslek Yüksek Okulu Kuyumculuk ve Takı Tasarımı bölümünde eğitim aldıktan sonra mezun olmaya hak kazandı. Batmaz, 43 yaşında çocukları yaşındaki öğrencilerle birlikte mezuniyet sevinci yaşadı.

"Okumanın yaşı yok, istediklerini hiçbir zaman ertelemesinler"

1999 yılında evlendiği zaman ilkokul mezunu olduğunu dile getiren Batmaz, "Devletimizin bize sağladığı açık öğretimden orta okul ve liseyi bitirdikten sonra üniversite sınavına girdim. Buradan ev hanımlarına şunu söylemek istiyorum, okumanın yaşı yok. İstediklerini hiçbir zaman ertelemesinler, gençler ise yapamadıklarını daha sonradan da yapabilirler istemeleri yeterli" dedi. Çocukları ile mezuniyet sevinci paylaşan Batmaz, "Çocuklarımın burada olması bir anne olarak çok gurur verici ve çok duygulandım. Çocuklarım benim adıma çok mutlu oldular, evlendikten sonra eşim de üniversite mezunu oldu; aynı şekilde onu da beraber kutlamıştık. Çocuklarım büyüdüler, her zaman beni desteklemelerine çok mutlu oldum. Beni her zaman destekledikleri ve arkamda durdukları için başta eşim olmak üzere hepsine çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

"Yaşın bir sınırı olmadığının en büyük kanıtı annem"

Annesinin mezuniyet törenine gelerek sevincine ortak olan kızı Nurgül Batmaz, annesinin onlara her zaman örnek olduğunu belirterek, "Annem kendini geliştirmek adına böyle bir yola girdi ve kendi gayretiyle olmuş bir durum bu. Çok mutluyum, onunla gurur duyuyorum. Mezuniyetlerde hep annelerin gözleri yaşarırdı, hiç anlamazdım neden yaşardığını. Bugün de benim gözlerim yaşardı, çok gurur verici gerçekten. Bütün kadınları teşvik ediyorum, okumayan kimse kalmasın, eğitimde yaşın bir sınırı olmadığının en büyük kanıtı annem. Kendi yaşıtım arkadaşlarım var ama annem gibi, onun yaşıtlarını görmek daha gurur verici çok duyguluyum" dedi. - ISPARTA