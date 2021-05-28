Ege Üniversitesi, kalite ve akreditasyon hedefine emin adımlarla ilerliyor

EÜ Eğitim Fakültesi yönetimini makamında ağırlayan EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Eğitim Fakültesinin Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, Okulöncesi Öğretmenliği ve Sınıf Öğretmenliği Programının akredite olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ege Üniversitesi (EÜ) Eğitim Fakültesinde daha önce akredite olan Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans Programının ardından, Eğitim Fakültesi Programları Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (EPDAD) tarafından yapılan değerlendirme sonucunda Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, Okulöncesi Öğretmenliği ve Sınıf Öğretmenliği Programı da akredite oldu. Böylece, EÜ Eğitim Fakültesinde akredite olan bölüm sayısı dörde yükseldi.

Ege Üniversitesinin kalite ve akreditasyon hedefine emin adımlarla ilerlediğini ifade eden Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, "Eğitim Fakültemizde daha önce akredite olan Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans Programının ardından Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, Okulöncesi Öğretmenliği, ve Sınıf Öğretmenliği Programı da akredite oldu. Eğitim –öğretim ve araştırma faaliyetlerinde kalite ve akreditasyonu hedefleyen Ege Üniversitesinin tüm birimleriyle bu hedef doğrultusunda tam akreditasyon ve araştırma üniversitesi olma hedefine ulaşacağına inanıyorum. Dekan Hocamız Prof. Dr. Hülya Yılmaz nezdinde Eğitim Fakültemizin tüm akademik ve idari çalışanlarını bu başarısından dolayı tebrik ediyorum" dedi.

"Tüm programlarımızın akreditasyonu için çaba harcamaya devam ediyoruz"

Eğitim Fakültesinin, kalite süreçlerini içselleştirmeye dönük çalışmalar yürütmeye ve akredite program sayısını arttırmaya yönelik çalışmalara devam ettiğini belirten EÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hülya Yılmaz, "Fakültemizde daha önce yine EPDAD tarafından akredite edilen ve akreditasyon süreci yenilenen Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans Programımız ve yeni akredite olan üç programımızla toplam akredite edilen program sayımız dörde yükseldi. Şu an akreditasyon sürecinde olan ve bu sürece girmesi için çalıştığımız programlarımızla birlikte tüm programlarımızın akreditasyonu için çaba harcamaya devam ediyoruz. Emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler