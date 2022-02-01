Efsane Sürücü filmi oyuncuları kim? Efsane Sürücü filmi konusu, oyuncuları ve Efsane Sürücü özeti!

İzleyenleri ekrana bağlayan Efsane Sürücü filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Efsane Sürücü filmini izleyecek olanların merak ettiği Efsane Sürücü konusu nedir, Efsane Sürücü oyuncuları kimler ve Efsane Sürücü özeti gibi konuları inceliyoruz.

EFSANE SÜRÜCÜ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Gary Gerani ve Craig R. Welch 'in senaryosunu kaleme aldığı 'Efsane Sürücü'nün yönetmen koltuğunda Karzan Kader oturuyor. Deneyimli bir yarışçı olan Sam Munroe ve oğlunun başarı hikayesini konu eden filmin oyuncu kadrosunda; John Travolta, Michael Madsen ve Toby Sebastian gibi isimler yer alıyor.

EFSANE SÜRÜCÜ FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Karzan Kader

Oyuncular: John Travolta, Michael Madsen, Toby Sebastian, Shania Twain

Tür: Aksiyon, Dram, Gerilim

Ülke: 2019/ ABD

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