Eflak Voyvodası III. Vlad'ın lakabı nedir?
Kim Milyoner Olmak İster bilgi yarışması yeni bölümleriyle ATV ekranlarında yayınlanıyor. Son bölümü ile merak uyandıran yarışmada Eflak Voyvodası III. Vlad'ın lakabı hangisidir? sorusunun cevabı araştırıldı. Peki Eflak Voyvodası III. Vlad'ın lakabı hangisidir?
ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmadaEflak Voyvodası III. Vlad'ın lakabı hangisidir? sorusu soruldu. Peki, Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?
EFLAK VOYVODASI III. VLAD'IN LAKABI HANGİSİDİR?
A: Kılıçlı Şansölye
B: Kazıklı Voyvoda
C: Kalkanlı Şövalye
D: Miğferli Çar
Cevap : B
YARIŞMACI HAKKINDA
Harun Demirkolkimdir?
20 yaşında olan Harun Demirkol, Zonguldak'ta doğmuş ve Zonguldak'ta yaşıyor. Lise mezunu olan Harun Bey, e-ticaret sektöründe faaliyet gösteriyor.
"'Kalkanlı Şövalye' diye bir şey duydun mu?"— Milyoner ATV (@MilyonerAtv) May 4, 2025
Eflak Voyvodası III. Vlad'ın lakabı hangisidir? #Milyoner @atvcomtr pic.twitter.com/UgIqGeVo7i