Eflak Voyvodası III. Vlad'ın lakabı nedir?

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmadaEflak Voyvodası III. Vlad'ın lakabı hangisidir? sorusu soruldu. Peki, Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

EFLAK VOYVODASI III. VLAD'IN LAKABI HANGİSİDİR?

A: Kılıçlı Şansölye

B: Kazıklı Voyvoda

C: Kalkanlı Şövalye

D: Miğferli Çar

Cevap : B

YARIŞMACI HAKKINDA



Harun Demirkolkimdir?

20 yaşında olan Harun Demirkol, Zonguldak'ta doğmuş ve Zonguldak'ta yaşıyor. Lise mezunu olan Harun Bey, e-ticaret sektöründe faaliyet gösteriyor.