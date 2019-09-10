Edremitliler çaldı, Spiderman oynadı

10.09.2019 15:26

Balıkesir'e bağlı Edremit Belediyesi'nde ilçenin Kurtuluş Savaşı sonrası işgalden kurtuluşunun yıl dönümünde, 65 çocuğun toplu sünnet töreni gerçekleştirildi.

Belediyenin sosyal medya hesabından sünnet şenliğine dair paylaşılan bir videoda, etkinlikler kapsamında çocukları eğlendirmek için Spiderman kostümü giyen bir kişinin kendisini müziğe kaptırıp 'Roman havası' oynadığı görüldü. Belediye, görüntüleri espirili bir dille "Son Dakika | Spider Man son olarak Edremit Belediyesi Sünnet Şenliği'nde görüntülendi" yazarak sosyal medya hesabından paylaştı.