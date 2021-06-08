Hayat kurtaran hamle! Tüfekle intihar etmek isteyen adamı polis böyle kurtardı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde tüfekle intihar etmek isteyen bir kişi, polisin başarılı hamlesi sonucu amacına ulaşamadı. Saniyeler içerisinde intihar etmek isteyen şahsı etkisiz hale getiren polisin o anları kamera ile kayıt altına alındı.

Akşam saatlerinde İbrahimce Mahallesi'nde bulunan Edremit Kabristanı'nda N. S. isimli kişinin tüfekle intihar etmek girişimi ihbarı üzerine olay yerine İlçe Emniyet Müdürlüğü, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

TÜFEĞİ ÇENESİNE DAYADI

Polis, maddi imkansızlık ve sağlık nedenleriyle intihar etmek isteyen kişiyi vazgeçirebilmek için yoğun mücadele verdi. Zaman zaman tüfeği çenesinin altına koyan kişi güvenlik ekipleri ve olayı görenleri yüreklerini ağza getirirken, büyük korkuya neden oldu. Polis bir yandan başarı ile yaşlı adamı arkadan görünmeden ablukaya aldı.

BİR ANDA ATLAYIP DURDURDU

Önden ise ekipler, kişinin dikkatini başka yöne çekti. Arkadan bunu fırsat bilen bir polis memuru, intihar etmek isteyen yaşlı adamın üzerine atlayıp etkisiz hale getirdi. Polisin hayat kurtaran hamlesi saniye saniye kameraya böyle yansıdı. Ekiplerin kontrolünde tüfeğin fişeğinin ağzında olduğu görüldü. Yaşlı adam Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Bekir Terzioğlu