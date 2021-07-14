Edis Kainat şarkı sözleri! Edis Anıl Piyancı Ekin Beril Kainat sözleri!
Edis yeni şarkısı Kainat'ı Ekin Beril ve Anıl Piyancı eşliğinde yaparak piyasaya sürdü. Yaz şarkıları arasında yer alan Kainat şarkısı kısa sürede binlerce dinlenmeye ulaştı. Peki, Edis Kainat şarkı sözleri neler? İşte, Edis Anıl Piyancı Ekin Beril Kainat sözleri!
Edis Kainat şarkı sözleri! Edis Anıl Piyancı Ekin Beril Kainat sözleri! başlıkları aratılan konular arasında yer alıyor. Pop dünyasının sevilen isimleri arasında yer alan Edis, rap dünyasından Anıl Piyancı ve acapella yaptığı şarkılarla tanınan yetenekli isim Ekin Beril Coca Cola'nın reklam şarkısıyla buluştu. İşte, Edis Kainat şarkı sözleri! Edis Anıl Piyancı Ekin Beril Kainat sözleri!
EDİS KAİNAT SÖZLERİ | EDİS FT ANIL PİYANCI FT EKİN BERİL KAİNAT ŞARKI SÖZLERİ!
Belli etmez hisleri
Haberi bile olmaz kimsenin
Kıyısına varsa deliliğin
Onu kim durdurabilir
***
Düşüyor bi göktaşı gibi
Anlatırlar hikayeyi
Geceyi birden gündüze çevirdi
Ondan sonra yerle birdi
[Nakarat]
Tüm kainat
(Ritmini yükselt bugün seni bekler hayat)
Tüm kainat
(Ruhunu bırak özgür)
[Ekin Beril]
Sakın beni yola gelir biri sanma
Bakın bu bi mazeret değil
Hiç istemediğim bi aferin gibi
Vazgeçemem de mümkün değil ki
Tüm yükünü bana verip atsa dünya
Yanında kalabilir miyim?
Omzunda bir mola verip
Daha çok yolum var gibi
[Edis]
Yok hepsi kalsın arsız bi sürgündeyim
Gezegenim esir bana bakın mühim değil
Kelepçeli eksenime güneşim gibi
Bebeğim senin için dolaştım tüm galaksileri
Eşsizi evrenin dedi
[Nakarat]
Tüm kainat
(Ritmini yükselt bugün seni bekler hayat)
Tüm kainat
(Ruhunu bırak özgür)
Tüm kainat
[Anıl Piyancı]
Yazarım olmuşum bir şair ah,
Pozitif enerjimiz daima
Şu denizin suyu bir harika
Dalıp çıkarım dibe her gün
Bozamaz ruh halimi merkür
Gücümü toplamışım herkül misali
Yazı bekliyoruz bak her güz
Sıcacık kumlara bak attım kendimi
Sormayın bana sakın aklım nerededir
Kalbime duyguları açtım gel dedim
Yaşarım hayatımı şarkılar gibi
[Nakarat]
Tüm kainat
(Ritmini yükselt bugün seni bekler hayat)
Tüm kainat
(Ruhunu bırak özgür)
***
Tüm kainat
(Ritmini yükselt bugün seni bekler hayat)
Tüm kainat
(Ruhunu bırak özgür)
[Edis]
Gidiyor çok hoşuma
Bakışları delip geçiyor
Ve ruhuma veriyor cesaret
Gönüllü esaret gibi
İçim yanıp söner
Gökteki yıldızlar gibi kor ateşim
Arsız bir dansın ritmindeyim
Gezegenim yörüngenin içinde bir yeri
Dolanıyor yapmak için kendi evi
Bebeğim senin için dolaştım tüm galaksileri
Eşsizi evrenin dedi
[Nakarat]
Tüm kainat
(Ritmini yükselt bugün seni bekler hayat)
Tüm kainat
(Ruhunu bırak özgür)
Tüm kainat
(Ritmini yükselt bugün seni bekler hayat)
Tüm kainat
(Ruhunu bırak özgür)
Tüm kainat