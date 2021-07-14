Edis Kainat şarkı sözleri! Edis Anıl Piyancı Ekin Beril Kainat sözleri!

Edis yeni şarkısı Kainat'ı Ekin Beril ve Anıl Piyancı eşliğinde yaparak piyasaya sürdü. Yaz şarkıları arasında yer alan Kainat şarkısı kısa sürede binlerce dinlenmeye ulaştı. Peki, Edis Kainat şarkı sözleri neler? İşte, Edis Anıl Piyancı Ekin Beril Kainat sözleri!

Edis Kainat şarkı sözleri! Edis Anıl Piyancı Ekin Beril Kainat sözleri! başlıkları aratılan konular arasında yer alıyor. Pop dünyasının sevilen isimleri arasında yer alan Edis, rap dünyasından Anıl Piyancı ve acapella yaptığı şarkılarla tanınan yetenekli isim Ekin Beril Coca Cola'nın reklam şarkısıyla buluştu. İşte, Edis Kainat şarkı sözleri! Edis Anıl Piyancı Ekin Beril Kainat sözleri!

EDİS KAİNAT SÖZLERİ | EDİS FT ANIL PİYANCI FT EKİN BERİL KAİNAT ŞARKI SÖZLERİ!

Belli etmez hisleri

Haberi bile olmaz kimsenin

Kıyısına varsa deliliğin

Onu kim durdurabilir

***

Düşüyor bi göktaşı gibi

Anlatırlar hikayeyi

Geceyi birden gündüze çevirdi

Ondan sonra yerle birdi

[Nakarat]

Tüm kainat

(Ritmini yükselt bugün seni bekler hayat)

Tüm kainat

(Ruhunu bırak özgür)

[Ekin Beril]

Sakın beni yola gelir biri sanma

Bakın bu bi mazeret değil

Hiç istemediğim bi aferin gibi

Vazgeçemem de mümkün değil ki

Tüm yükünü bana verip atsa dünya

Yanında kalabilir miyim?

Omzunda bir mola verip

Daha çok yolum var gibi

[Edis]

Yok hepsi kalsın arsız bi sürgündeyim

Gezegenim esir bana bakın mühim değil

Kelepçeli eksenime güneşim gibi

Bebeğim senin için dolaştım tüm galaksileri

Eşsizi evrenin dedi

[Nakarat]

Tüm kainat

(Ritmini yükselt bugün seni bekler hayat)

Tüm kainat

(Ruhunu bırak özgür)

Tüm kainat

[Anıl Piyancı]

Yazarım olmuşum bir şair ah,

Pozitif enerjimiz daima

Şu denizin suyu bir harika

Dalıp çıkarım dibe her gün

Bozamaz ruh halimi merkür

Gücümü toplamışım herkül misali

Yazı bekliyoruz bak her güz

Sıcacık kumlara bak attım kendimi

Sormayın bana sakın aklım nerededir

Kalbime duyguları açtım gel dedim

Yaşarım hayatımı şarkılar gibi

[Nakarat]

Tüm kainat

(Ritmini yükselt bugün seni bekler hayat)

Tüm kainat

(Ruhunu bırak özgür)

***

Tüm kainat

(Ritmini yükselt bugün seni bekler hayat)

Tüm kainat

(Ruhunu bırak özgür)

[Edis]

Gidiyor çok hoşuma

Bakışları delip geçiyor

Ve ruhuma veriyor cesaret

Gönüllü esaret gibi

İçim yanıp söner

Gökteki yıldızlar gibi kor ateşim

Arsız bir dansın ritmindeyim

Gezegenim yörüngenin içinde bir yeri

Dolanıyor yapmak için kendi evi

Bebeğim senin için dolaştım tüm galaksileri

Eşsizi evrenin dedi

[Nakarat]

Tüm kainat

(Ritmini yükselt bugün seni bekler hayat)

Tüm kainat

(Ruhunu bırak özgür)

Tüm kainat

(Ritmini yükselt bugün seni bekler hayat)

Tüm kainat

(Ruhunu bırak özgür)

Tüm kainat