: Edis, asker arkadaşlarına koğuşta mini konser verdi

15.01.2020 20:18 | Son Güncelleme: 15.01.2020 20:20

İskenderun'da askerlik görevini yapan Edis, bir asker arkadaşının isteğini kırmayıp Kürtçe şarkı söylediği anlar sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı. Genç popçu daha sonra asker arkadaşlarına mini bir konser verdi.

ASKER ARKADAŞLARINA 'AN' ŞARKISINI SÖYLEDİ

Bedelli askerlik görevini yerine getiren Edis Görgülü, fırsat buldukça asker arkadaşlarına mini konserler veriyor. Genç popçu bu kez, aynı koğuşta kaldığı asker arkadaşlarına konser verdi. Kendi şarkısı olan 'An'ı söyleyen Edis'in o anlarını koğuş arkadaşları sosyal medyada paylaştı.

Söz konusu görüntüler sosyal medyada yüz binlerce kez izlendi.

Haber Videosu