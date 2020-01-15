Edis, asker arkadaşlarına koğuşta mini konser verdi
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Edis, asker arkadaşlarına koğuşta mini konser verdi

Hatay'ın İskender'un ilçesinde askerlik görevini yerine getiren genç popçu Edis Görgülü, asker arkadaşlarına koğuşta mini bir konser verdi. Kendi şarkısı olan 'An'ı söyleyen Edis'in o anlarını koğuş arkadaşları sosyal medyada paylaştı.

15.01.2020 20:18 | Son Güncelleme: 15.01.2020 20:20
Edis, asker arkadaşlarına koğuşta mini konser verdi

İskenderun'da askerlik görevini yapan , bir asker arkadaşının isteğini kırmayıp Kürtçe şarkı söylediği anlar sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı. Genç popçu daha sonra asker arkadaşlarına mini bir konser verdi.

ASKER ARKADAŞLARINA 'AN' ŞARKISINI SÖYLEDİ

Bedelli askerlik görevini yerine getiren Edis Görgülü, fırsat buldukça asker arkadaşlarına mini konserler veriyor. Genç popçu bu kez, aynı koğuşta kaldığı asker arkadaşlarına konser verdi. Kendi şarkısı olan 'An'ı söyleyen Edis'in o anlarını koğuş arkadaşları sosyal medyada paylaştı.

Söz konusu görüntüler sosyal medyada yüz binlerce kez izlendi.


Haber Videosu

: Edis, asker arkadaşlarına koğuşta mini konser verdi
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