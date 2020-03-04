: Edirne yunanlılar, göçmenlerin çocuklarını darp etti, saatlerce aç, susuz bıraktı-1

04.03.2020 15:22 | Son Güncelleme: 04.03.2020 15:27

Yunanlılar, göçmenlerin çocuklarını darp etti, saatlerce aç, susuz bıraktı

EDİRNE'den geçtikleri Yunanistan'da yakalanan ve şiddete uğrayıp, para ve giysileri alınan göçmenler, yaşadıkları şiddeti anlattı. Açı susuz, 48 saat bir odada bekletilen göçmenler arasında bulunan Faslı İsmail Ladi, "Her şeyimizi aldılar. Yemek isteyenleri dövdüler. Sopalarla vurdular. Acımaları yok" dedi.

Edirne'den Meriç Nehri'ni botlarla aşarak geçtikleri Yunanistan'da yakalanan göçmenlere, Yunan asker ve polisinin uyguladığı şiddet artıyor. Bugün Edirne Pazarkule Sınır Kapısı'nda Yunan güvenlik güçlerinin açtığı ateşte 1 göçmen ölürken, 5 göçmende yaralandı. Yunanlıların şiddet uygulayıp geri gönderdiği aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu göçmenler, İpsala, Uzunköprü ve kent merkezinde bekleyişlerini sürdürüyor.

'ÇOCUKLARI DARP ETTİLER

Uzunköprü ilçesine gelen göçmenler arasında bulunan Hüseyin Hasan'ı da (11), Yunan askerlerinin başından darp etti. Suriyeli Hibetullah Hasan(10), Yunanistan tarafına geçtiklerinde yaşananları anlattı. Hasan, "Çanta içinde elbise vardı. Her şeyi bizden aldılar. Onları yaktılar. Onları aldıkları için bize burada ayakkabı verdiler. Montları, elbiseleri, cüzdanları, telefonları hepsini aldılar. Bu elbiseleri buradan verdiler. Amcam, ninem hasta oldu. Onları hastaneye alın dedik. Bırakmadılar" şeklinde konuştu.

'YUNANLILAR BİZİ BİR ODADA 48 SAAT AÇ BEKLETTİ'

Yunanlıların şiddet uygulayıp geri gönderdiği bir grup göçmende Edirne'nin İpsala ilçesinde bulunuyor. Geceyi sınır hattına yakın Sarıcaali köyünde geçiren 22 yaşındaki Faslı İsmail Laidi(28), Yunanlıların, kendilerini bir odada 48 saat aç beklettiklerini anlattı.

Laidi, sınırı geçtiğini ancak Yunan güvenlik güçlerinin sözlü ve fiziksel şiddetine maruz kaldığını belirterek, Laidi, "Biz Fas'tan 3000 kişi gelmiştik. Hepimiz kendi imkanlarımızla karşıya geçebildik ama Yunan polisi bizi yakaladı. Gaz bombası attılar. Nefes alamadık. Kaçtık ama sınırda tekrar yakaladılar. Biz köye gitmek istiyoruz dedik. Ama polis bizi aldı, cezaevi gibi bir yere koydular. 48 saat yemek vermediler. Her şeyimizi aldılar. Yemek isteyenleri dövdüler. Sopalarla vurdular. Acımaları yok. Daha sonra bizi Türkiye'ye attılar" dedi.

Yunan zulmüne daha fazla dayanamayacağını söyleyen İsmail Laidi, "Artık bekleyecek halimiz kalmadı. Paramız yok ve açız. Üç defa gittim. Üçünde de dayak yedik. Mecbur geri döndük. Bir şekilde İstanbul'a geçeceğim. Karşı taraf çok tehlikeli oldu. Dönmek zorundayız" dedi. Almanya'ya geçebilmek için Edirne'nin Sarıcaali köyünde bekleyişlerini sürdüren Şovban ailesi de geçirdikleri zorlu günleri anlattı. 10 kardeşi ve hasta anne babasıyla bekleyen ailenin Türkçe bilen tek ferdi Rahaf Şovban, "Beklemek çok zor ama yapacak bir şey yok beklemeye devam edeceğiz" dedi.

Yine kendi imkanlarıyla sınırın diğer tarafına geçebilen ancak Yunan askerlerinin sert müdahalesine maruz kalıp geri gönderilen Suriyeli Besil İsa, "Bizi yakaladılar ve iki gün boyunca aç ve susuz bıraktılar. Çok dövdüler. Yüzüme, boynuma ve ellerime vurdular. Yunanlar zalim. Orada çok zulüm var. Ama dönmeyi düşünmüyorum. Gerekirse 1 ay bekleyeceğim ama dönmeyeceğim" dedi.

YUNANİSTAN'A GEÇMEK İSTEYEN GÖÇMENLER KÖYLERDE BEKLİYOR Türkiye'nin çeşitli illerinden Avrupa'ya gitmek için yola çıkan göçmenlerin Edirne'deki bekleyişi devam ediyor. Yunanistan'a geçmek isteyen göçmenler Meriç ilçesine bağlı Alibey köyünde bekliyor. Bir caminin bahçesinde bekleyen göçmenlere kumanya dağıtımı yapılıyor. Köyün çeşitli noktalarında göçmenlerin bekleyişi sürerken Türk Kızılay'ı köye gelerek göçmenlere yiyecek dağıttı. SINIR KAPISINA YÜRÜYORLAR

Bir taraftan ise Yunanistan'a gitmek isteyen göçmenlerin sınır kapısına yürüyüşü devam ediyor. Uzunköprü'den yola çıkan göçmenler Pazarkule Sınır Kapısı'na doğru ilerliyor.

Kaynak: DHA

Haber Videosu