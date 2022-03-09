Edirne Valisi Canalp, gıda spekülasyonlarından uzak durulmasını istedi

EDİRNE (AA) - Edirne Valisi Ekrem Canalp, gıda fiyatlarındaki artışla ilgili sosyal medyadaki spekülasyonların dikkate alınmaması gerektiğini söyledi.

Vali Canalp, Edirne Ticaret ve Sanayi Odasında düzenlenen "Tıbbi Aromatik ve Boya Bitkileri Çalıştayı"nda tarımın stratejik bir sektör olduğunu söyledi.

Tarımın, milli gelirin ve milli gücün bir unsuru olduğunu belirten Canalp, dünyadaki politik gelişmelerin gıda zincirini etkileyebildiğini ifade etti.

Son yıllarda gıda ürünlerinin fiyatlarının diğer ürünlerin fiyatlarına göre daha fazla yükseldiğine işaret eden Canalp, şöyle devam etti:

"Birlikler, kooperatifler ve çiftçiler olarak üretim seferberliğinde olmalıyız. Çünkü biz iki şeyi beraber sağlamalıyız. Artan nüfusun gıda talebine olan ihtiyacını iyi şekilde karşılamak zorundayız. Nüfus artışıyla beraber gıda desenindeki farklılığı da karşılayabilecek şekilde, özellikle de protein temelli gıdalara yönelik talebi de karşılayabilecek şekilde üretim artışını sağlamak zorundayız. Bu üretim artışlarını sağlayabilelim ki fiyat artışlarını kontrollü bir şekilde sürdürebilelim."

Vali Canalp, zaman zaman spekülasyonlarla vatandaşların yönlendirilmek istendiğini dile getirdi.

Sosyal medyada yapılan spekülatif paylaşımlardan uzak durulması gerektiğine dikkati çeken Canalp, şunları kaydetti:

"Bazen insanları bir şekilde psikolojik yönden etkilemekle, çok farklı bir durumun ortaya çıkmasıyla beraber, insanlar bazen hücum şeklinde belli ürünlere yönelik talebi artırabiliyor. Bunu yakın komşumuz Yunanistan'la 1980 ve 1990'lı yıllarda çok yakın şekilde yaşamışızdır. Ege'de sular ne zaman ısınırsa komşumuzda insanlar marketlere hücum ederler ve belli ürünleri raflardan boşaltırlardı. Türkiye'de savaşın çıkacağına yönelik hiçbir öngörü yokken, her şey normal devam ederken komşumuzda esen bu şekildeki politik havalardan dolayı marketlerdeki rafların boşaltıldığını görürdük.

Benzer şeyi bugün bazı ülkelerin yaşadığını anlatan Canalp, "Yapmamız gereken şey, her şeyi olağan şeklinde görmek, hayatın olağan şekildeki seyrine müsaade etmek. Özellikle sosyal medyada gereksiz, insanları ve milletimizi tahrik edebilecek tutum, davranış ve mesajlardan uzak kalmalıyız."