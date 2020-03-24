Edirne Valiliğinden 'göçmenlerin durumu' ile ilgili açıklama
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› Edirne Valiliğinden 'göçmenlerin durumu' ile ilgili açıklama - Haberler
Edirne, Güncel

Edirne Valiliğinden 'göçmenlerin durumu' ile ilgili açıklama

Edirne Valiliğinden, Pazarkule Sınır Kapısı'nda bulunan tampon bölgede bekleyişlerini sürdüren düzensiz göçmenlerin son durumu ve kendilerine verilen hizmetlerle ilgili açıklama yapıldı.

24.03.2020 19:44 | Son Güncelleme: 24.03.2020 19:45
Edirne Valiliğinden 'göçmenlerin durumu' ile ilgili açıklama

Edirne Valiliğinden, Pazarkule Sınır Kapısı'nda bulunan tampon bölgede bekleyişlerini sürdüren düzensiz göçmenlerin son durumu ve kendilerine verilen hizmetlerle ilgili açıklama yapıldı.

Edirne Valiliğinden yapılan açıklamada, sosyal medya provokatörleri de sert bir dille eleştirilerek, "Özellikle sosyal medya hesapları üzerinden göçmenlerin insani yardımlarıyla ilgili yalan ve iftira histerisine kapılanların bu enerjilerini göçmenlere sürekli gaz, plastik, telli, çivili ve gerçek mermi atarak tüm hukuk kurallarını çiğneyen ve sığınma haklarına tecavüz eden Yunan tarafına harcamalarını tavsiye ederiz" ifadelerine yer verildi.

Sınır kapılarının açılması umuduyla 26 gündür Yunanistan sınırı olan Edirne'nin Pazarkule Sınır Kapısı bölgesinde bekleyen binlerce göçmen hakkında Edirne Valiliği tarafından basın açıklaması yapıldı.

24 saat esasına dayalı olarak göçmenlere insani yardımların aralıksız devam ettiği belirtilen açıklamada, bugüne kadar 977 bin 137 ürün dağıtımının gerçekleştiği ifade edildi.

"Sosyal medya paylaşımları asılsızdır"

Sabah başlayan gıda yardımının da gün boyu kesintisiz olarak devam ettiği vurgulanan açıklamada, yaşlı, engelli ve bebekli göçmenlerin sıraya girmesine gerek kalmadan ayaklarına kadar getirildiğinin altı çizildi. Göçmenlerin bulunduğu alanda devamlı temizlik çalışması yapıldığı ifade edilen açıklamada, sosyal medya hesapları üzerinden yapılan paylaşımların asılsız olduğu vurgulandı.

Çalışmalar '24 saat esasına' göre devam ediyor

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"Göçmenlerin Pazarkule'ye ilk geldikleri 28 Şubat cuma günü ikindi saatlerinden itibaren başlamak üzere bugüne kadar 24 saat esasına dayalı olmak üzere kendilerine insani tüm yardımlar düzenli ve kesintisiz olarak Valiliğimiz koordinasyonunda sağlanmaktadır. Göçmenlerin olağan yemek ihtiyaçlarına ilave olarak çocuk bezinden, mama ve devam sütüne, hijyen malzemelerinden, battaniye, şemsiye, palto ve ayakkabıya kadar 60 farklı ürün çeşidinden toplamda 977 bin 137 dağıtım gerçekleştirilmiştir.

561 bin 863 gıda kumanyası, 113 bin 477 kişisel hijyen paketi, 226 bin 107 içecek ve 75 bin 690 adet diğer sınıflara ait yardım malzemesi olmak üzere dağıtımlarımız bulunmaktadır. Sabah başlayan gıda ve yemek dağıtımı gün boyu kesintisiz devam etmektedir. Gıda kumanyaları ve diğer ihtiyaçlar, yaşlı, engelli ve bebekli göçmenlerin sıraya girmelerine gerek kalmaksızın bizzat yaşam alanlarında saha ekiplerimiz tarafından ayaklarına kadar götürülmektedir. Sağlık İl Müdürlüğümüze bağlı ekipler ve UMKE, bir sahra hastanesi, 24 saat esasıyla nöbet tutan doktorları ve ambulanslarıyla görevlerinin başındadır. Alanın her metrekaresi düzenli olarak İl Özel İdaremiz ve Belediyemiz marifetiyle ilaçlanmakta, gerekli tüm hijyen ve sanitasyon çalışmaları yapılmakta ve 62 temizlik personelimizle, 3 çöp aracımız ve 2 vidanjör ile katı/sıvı çöpler toplanmaktadır.

Kadın ve erkek mahremiyetine dikkat edilerek oluşturulmuş banyo, lavabo ve tuvaletten oluşan 150 kişilik ihtiyaç kabinleri alanın farklı yerlerine yerleştirilmiştir. Göçmenlerin içme suyu ihtiyaçları plastik şişe su dağıtımı ile gerçekleştirilmekte, kişisel temizlik için de 5 farklı yerde şebeke suyu çeşmeleri ve 2 adet su tankeri bulundurulmaktadır. Özellikle sosyal medya hesapları üzerinden göçmenlerin insani yardımlarıyla ilgili yalan ve iftira histerisine kapılanların bu enerjilerini göçmenlere sürekli gaz, plastik, telli, çivili ve gerçek mermi atarak tüm hukuk kurallarını çiğneyen ve sığınma haklarına tecavüz eden Yunan tarafına harcamalarını tavsiye ederiz." - EDİRNE

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Burhan amcanın zabıtadan istekleri duygulandırdı Haberler
Burhan amcanın zabıtadan istekleri duygulandırdı
İtalya'da bilanço ağırlaşıyor! Bir günde 743 kişi öldü Haberler
İtalya'da bilanço ağırlaşıyor! Bir günde 743 kişi öldü
Irak ve İran'ı istila eden çekirgeler sınır ilçemizde görüldü Haberler
Irak ve İran'ı istila eden çekirgeler sınır ilçemizde görüldü
Trabzonspor'un koronavirüs test sonuçları belli oldu Haberler
Trabzonspor'un koronavirüs test sonuçları belli oldu
Yaşlı adama zorla maske takıp kolonya döken kişi yakalandı Haberler
Yaşlı adama zorla maske takıp kolonya döken kişi yakalandı
Cumhurbaşkanlığı'ndan sağlık çalışanlarına peş peşe müjdeler geldi Haberler
Cumhurbaşkanlığı'ndan sağlık çalışanlarına peş peşe müjdeler geldi
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşlara çağrı: Evden çıkmayarak hastalığın yayılma zincirini kırmaya yardımcı olun
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşlara çağrı: Evden çıkmayarak hastalığın yayılma zincirini kırmaya...
Fransa'da koronavirüs nedeniyle 4 Türk daha hayatını kaybetti
Fransa'da koronavirüs nedeniyle 4 Türk daha hayatını kaybetti
İstanbul Adliyesi'ndeki hakimin koronavirüs test sonucu belli oldu
İstanbul Adliyesi'ndeki hakimin koronavirüs test sonucu belli oldu
Halk otobüsüne alınmayan yaşlı kadının videosunu çeken 2 kişi adliyeye sevk edildi
Halk otobüsüne alınmayan yaşlı kadının videosunu çeken 2 kişi adliyeye sevk edildi
Avukatların muhtasar ve KDV ödemeleri 27 Temmuz'a ertelendi
Avukatların muhtasar ve KDV ödemeleri 27 Temmuz'a ertelendi
Hastanelerin ihtiyacı olduğunu öğrenen hayırsever iş adamı, 600 bin adet eldiven bağışladı
Hastanelerin ihtiyacı olduğunu öğrenen hayırsever iş adamı, 600 bin adet eldiven bağışladı
Ankara'da Pakistan Milli Günü için tören düzenlendi
Ankara'da Pakistan Milli Günü için tören düzenlendi
Son Dakika: İhsan Amca'yı korkutarak video çeken gence verilen ceza belli oldu
Son Dakika: İhsan Amca'yı korkutarak video çeken gence verilen ceza belli oldu
Nobel Ödüllü biyofizikçi Michael Levitt: Koronavirüs salgınının sonuna yaklaşıldı
Nobel Ödüllü biyofizikçi Michael Levitt: Koronavirüs salgınının sonuna yaklaşıldı
İspanyol doktor ağlayarak anlattı: Solunum cihazlarını yaşlılardan söküp gençlere takıyoruz
İspanyol doktor ağlayarak anlattı: Solunum cihazlarını yaşlılardan söküp gençlere takıyoruz
Tıbbı malzemelerdeki fahiş fiyat artışlarından vatandaşlar gibi eczacılar da şikayetçi
Tıbbı malzemelerdeki fahiş fiyat artışlarından vatandaşlar gibi eczacılar da şikayetçi
İsrail'de koronavirüs kaynaklı ikinci ölüm gerçekleşti
İsrail'de koronavirüs kaynaklı ikinci ölüm gerçekleşti
Koronavirüs salgını nedeniyle et fiyatları arttı! Kasapların işleri yüzde 80 düştü
Koronavirüs salgını nedeniyle et fiyatları arttı! Kasapların işleri yüzde 80 düştü
Yaşlı kadının Vefa Hattı'ndan yaptığı çamaşır makinesi isteğini bizzat Vali yerine getirdi
Yaşlı kadının Vefa Hattı'ndan yaptığı çamaşır makinesi isteğini bizzat Vali yerine getirdi
4 NATO askerleri koronavirüse yakalandı
4 NATO askerleri koronavirüse yakalandı
Koronavirüs nedeniyle müşterilerin ekmeğe temas etmesi engellenecek
Koronavirüs nedeniyle müşterilerin ekmeğe temas etmesi engellenecek
Dünyaca ünlü müzisyen, koronavirüs salgını nedeniyle yaşamını yitirdi
Dünyaca ünlü müzisyen, koronavirüs salgını nedeniyle yaşamını yitirdi
Hollanda'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 276'ya çıktı
Hollanda'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 276'ya çıktı
65 yaş üstü 3 kişi, polise yakalanmamak için otomobilin arkasına saklandı
65 yaş üstü 3 kişi, polise yakalanmamak için otomobilin arkasına saklandı
ABD'de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı 593'e yükseldi
ABD'de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı 593'e yükseldi
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Bakanlığımızın Aşı Enstitüsü koronavirüse karşı harekete geçti
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Bakanlığımızın Aşı Enstitüsü koronavirüse karşı harekete geçti
İsviçre'de koronavirüs sebebiyle iki Türk vatandaşı hayatını kaybetti
İsviçre'de koronavirüs sebebiyle iki Türk vatandaşı hayatını kaybetti
Suudi Arabistan'da koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti
Suudi Arabistan'da koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan koronavirüs açıklaması: Ne tedbir varsa aldık
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan koronavirüs açıklaması: Ne tedbir varsa aldık
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Abdulhamit Gül Devlet Bahçeli Mustafa Destici İçişleri Bakanı Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ece Erken Seda Akgül Cem Yılmaz Şeyma Subaşı
Spor Tamer Tuna Ersun Yanal Burak Yılmaz Bülent Korkmaz Radamel Falcao
Daha Fazla Mart Polis Beşiktaş Fatih Terim
Şu an buradasınız: Edirne Valiliğinden 'göçmenlerin durumu' ile ilgili açıklama - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.3.2020 20:51:48. #1.14#
title