Edirne sınır kapısında ortada kalan terörist gazetecilerden yardım istedi

11.11.2019 16:00 | Son Güncelleme: 11.11.2019 16:02

DEAŞ'lı terörist, bugün Edirne Pazarkule Sınır Kapısı'ndan sınır dışı edildi. Yunanlıların kabul etmeyip geri gönderdiği DEAŞ'lı, Türkiye de kabul etmeyince iki ülke arasındaki tampon bölgede beklemeye başladı. O anda gazetecilerin görüntülediği terörist gazetecilere seslenerek, "Gel gel" diye yardım istedi.

TERÖRİST TAMPON BÖLGEDE KALDI

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyinde terörist unsurlara yönelik düzenlediği Barış Pınarı Harekatı sırasında yakalanan DEAŞ'lı, tutulduğu İstanbul Göç İdaresi'nden bugün sınır dışı edilmek üzere Edirne'ye getirildi. DEAŞ'lı Pazarkule Sınır Kapısı karşısındaki Kastanies Sınır Kapısı'ndaki Yunanlı görevliler tarafından kabul edilmedi.

NE OLMUŞTU?

İçişleri Bakanlığı, yabancı uyruklu DEAŞ'lı teröristlerin ülkelerine iade süreçlerinin başladığını duyurdu. Yapılan açıklamada, "İşlemi tamamlanan ABD'li bir yabancı terörist savaşçı Türkiye'den sınır dışı edildi. Geri gönderme merkezlerindeki Alman uyruklu 7 yabancı terörist savaşçının seyahat programları yapıldı, 14 Kasım'da sınır dışı edilecekler." denildi.

SOYLU "PAZARTESİ BAŞLAYACAĞIZ" DEMİŞTİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, daha önce yaptığı açıklamada pazartesi günü DEAŞ'lıların iadelerine başlanacağını söylemişti. Soylu, "Şimdi biz 'bunları size iade edeceğiz' diyoruz, pazartesiden itibaren başlıyoruz." şeklinde konuşmuştu.

Kaynak: DHA