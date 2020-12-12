Edirne Sağlık Müdürlüğü kentte vaka sayılarında belirgin bir düşüş olduğunu açıkladı Açıklaması
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Edirne Sağlık Müdürlüğü kentte vaka sayılarında belirgin bir düşüş olduğunu açıkladı Açıklaması

12.12.2020 19:19 | Son Güncelleme: 12.12.2020 19:23
Edirne Sağlık Müdürlüğü kentte vaka sayılarında belirgin bir düşüş olduğunu açıkladı Açıklaması

Edirne Sağlık Müdürlüğü yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarında belirgin bir düşüş olduğunu belirtti.

Edirne Sağlık Müdürlüğü yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarında belirgin bir düşüş olduğunu belirtti.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında "Edirne'de Kovid-19'a yakalanan sağlık çalışanlarının sayısında yoğunluk ve vaka sayılarında artış olduğu" yönündeki haberlerin dayanaksız olduğu ifade edildi.

Söz konusu haberlerde yer alan bilgilerin aksine kentteki vaka sayılarında düşüş olduğunun altı çizilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Edirne'de başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızın özverili çalışmaları, halkımızın dikkat ve desteği sayesinde hem Kovid-19'a yakalanan sağlık çalışanlarımızın sayısında hem de vaka sayılarında belirgin bir düşüş söz konusu olup, hastane hizmetlerimizde ve yoğun bakım ünitelerimizde hiçbir sorun bulunmamaktadır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salih Baran

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