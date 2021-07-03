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Edirne'den kısa kısa

Edirne'den kısa kısa
Anadolu Ajansı / Cihan Demirci - Haberler | Güncel

Keşan ilçesinde "Hoş Geldin Bebek" projesi kapsamında aileler ziyaret ediliyor.

Keşan ilçesinde "Hoş Geldin Bebek" projesi kapsamında aileler ziyaret ediliyor.

Keşan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye ekipleri proje kapsamında, Özlem ve Oğuzhan Efil çiftinin kızları Eda, Seçil ve Tanju Mutlu çiftinin kızları Azra, Gamze ve İsmail Karataş çiftinin kızları Meşure Nur, Güler ve Gökhan Demirkıran çiftinin kızları Filiz Hüsna, Ümmü ve Halil Çelikten çiftinin oğulları Ateş, Duygu ve Mazlum Gılbaz çiftinin kızları Fatma bebeği ziyaret etti.

Ekipler, bebeklerin ailelerini tebrik ederek hediye verdi.

Helvacıoğlu öğrencilerle bir araya geldi

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, mezun olan öğrencilerle buluştu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Anafartalar İlkokulu 4-D Sınıfı öğrencilerini ziyaret eden Helvacıoğlu, öğrencilerin mezuniyet sevincini paylaştı.

Helvacıoğlu emekli olan öğretmen Rıdvan Bilgin'i de tebrik etti.

Keşan'da metruk evler yıkılıyor

Keşan Belediyesi ekiplerince 230. metruk ev yıkıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, ekiplerin çalışmalarını inceledikten sonra yaptığı açıklamada, 230. metruk evin yıkıldığını belirtti.

Keşan'ın güzelleşmesi için çaba harcadıklarını belirten Helvacıoğlu, "İlçemizde metruk ev sorunu çözülüyor. Vatandaşlarımızın huzuru ve güvenliği için çalışıyoruz. Cumhuriyet Caddemizde bulunan ve sorun teşkil eden metruk evimizi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimizin koordinesinde yıkıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci

DALGIN ANNE, BEBEK ARABASINDAKİ ÇOCUĞUNU YOLA DÜŞÜRÜP, ÜSTÜNE BASTI
DALGIN ANNE, BEBEK ARABASINDAKİ ÇOCUĞUNU YOLA DÜŞÜRÜP, ÜSTÜNE BASTI
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