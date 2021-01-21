Yangın enkazında yeniden alevlenen alana itfaiye müdahale etti
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Yangın enkazında yeniden alevlenen alana itfaiye müdahale etti

21.01.2021 00:55 | Son Güncelleme: 21.01.2021 01:13

Edirne'de önceki gün söndürülen yangında kullanılamaz hale gelen müftülük binasının enkazında yeniden alevlenen alan, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Edirne'de önceki gün söndürülen yangında kullanılamaz hale gelen müftülük binasının enkazında yeniden alevlenen alan, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Selimiye Camisi yakınlarındaki Ercan Biçer Sokak'ta önceki gün meydana gelen yangın nedeniyle kullanılamaz hale gelen, kültür varlığı vasfındaki, tarihi iki katlı ahşap binanın enkazından 2 gün sonra yeniden alevler yükseldi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen itfaiye ekipleri, küçük çaplı yangına müdahale etti.

Müftü ve yardımcılarının makamlarıyla, müftülük birimleri ve alt katta depo bulunan ahşap bina, önceki gün sabaha karşı başlayan yangınla kullanılamaz hale gelmiş, itfaiyenin 9 saatlik müdahalesiyle söndürme ve soğutma çalışmaları tamamlanmıştı.

Salih Bey Konağı olarak da bilinen ahşap konağın, 1930'lu yıllarda Ziraat Mektebi'ne bağlı İpekçilik Okulu olarak hizmet verdiği, bir süre sonra hazineye devredilen taşınmazın 30 yıla yakındır Diyanet İşleri Başkanlığına tahsisli olduğu öğrenilmişti.

1. grup korunması gerekli kültür varlığı vasfındaki yaklaşık 120 yıllık binanın, aslına uygun olarak yeniden yapılması için çalışma başlatılacağı duyurulmuştu.

Yangın enkazında yeniden alevlenen alana itfaiye müdahale etti
Yangın enkazında yeniden alevlenen alana itfaiye müdahale etti
Yangın enkazında yeniden alevlenen alana itfaiye müdahale etti
Yangın enkazında yeniden alevlenen alana itfaiye müdahale etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Mehmet Şahin

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