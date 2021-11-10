Edirne'de Kovid-19 vakalarının arttığı köyde ihtiyar heyeti "kısmi kapanma" kararı aldı

EDİRNE (AA) - Edirne'nin Havsa ilçesine bağlı Musulça köyünde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının artmasının ardından muhtarlık İhtiyar Heyeti, Havsa Kaymakamlığının onayıyla kısmi kapanma kararı aldı.

Son bir haftada vaka sayılarının hızla arttığı 350 nüfuslu köyde, 20'den fazla kişinin testinin pozitif çıkması üzerine ihtiyar heyeti, 15 Kasım'a kadar kısmi kapanma uygulamalarını devreye soktu.

Alınan karar gereği köydeki kıraathaneler kapatıldı, toplu etkinlikler ertelendi.

Camiden yapılan anonslarla sokağa maskesiz çıkılmaması, ev ziyaretlerinin yapılmaması ve kapalı ortamlarda bulunulmaması istendi.

Karantinada ya da ileri yaştakilerin ihtiyaçlarının komşuları tarafından karşılandığı köyde, dezenfekte çalışmaları da düzenli olarak gerçekleştiriliyor.

-"Vakalar artmasın diye önlem aldık"

Köy Muhtarı Deniz Bosdan, AA muhabirine, vaka artışının önüne geçmek için tedbir aldıklarını söyledi.

Kısmi kapanma döneminde yardımlaşarak ihtiyaçların giderildiğini aktaran Bosdan, şunları kaydetti:

"Kasım ayının başlarında ilk vakaları gördük. Bu süreçte İhtiyar Heyeti ile toplandık, köy halkı olarak neler yapabileceğimizi konuştuk. Önlemlerimizi bir yandan uygulamaya başladık. Devamında vakalar artınca tedbirlerin yetersiz olduğunu gördük ve Kaymakamımızın da onayıyla ortak kullanım alanlarını ve kıraathaneleri kapattık. Ev ziyaretleri yapılmamasını ve tedbirlere uyulmasını vatandaşlarımıza bildirdik."

Köy halkının tedbirlere titizlikle uyduğunu dile getiren Bosdan, en kısa sürede köyde vaka sayılarını sıfırlamayı hedeflediklerini ifade etti.

Kıraathane işletmecisi Zekai Serun ise salgın nedeniyle toplu alanların kapatıldığını belirterek, "Herkesin maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymasını istiyoruz." dedi.

Köy sakinlerinden Nebahat Özen de bu dönemde evinin bahçesinden dışarıya çıkmadığını ihtiyaçlarını çocukları ve komşularının karşıladığını dile getirdi.