Edirne'de 'Bocuk Gecesi' kutlamaları yapıldı

EDİRNE'nin Keşan ilçesine bağlı Çamlıca köyünde, Balkanlardan kalma eski bir gelenek olan 'Bocuk Gecesi? beyaz çarşaf giyen ve yüzlerini boyayan gençlerin, evlerin pencerelerine vurup köy sakinlerini korkuttuğu etkinlikle kutlandı.

Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Çamlıca köyünde korku masalı ve hikayelerin anlatılmasının ardından, gençlerin beyaz çarşaf giyip camları vurup köylülerin korkutulduğu 'Bocuk Gecesi' kutlaması yapıldı. Çamlıca Köyü Muhtarlığı, Çamlıca Kültür ve Turizm Derneği ile Korudağ Doğal Yaşam ve Çevre Derneği tarafından Keşan Ticaret ve Sanayi Odası'nın katkılarıyla bu yıl 14'üncüsü düzenlenen 'Bocuk Gecesi', Tekirdağ, Kırklareli, İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin çeşitli şehirlerinden gelen binlerce kişi katıldı.Türk Patent Enstitüsü'nce 'Çamlıca Bocuk Gecesi' olarak tescillenen ve Türkiye, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün (UNESCO) Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne girebilmesi için çalışmalar başlatılan etkinlikte, Antik Dönem, Ortaçağ ve bölgenin etkileşim içinde bulunduğu diğer kültürlerin izlerini taşıyan koreografiler ile gösteriler sahnelendi.

CAMLARI VURARAK KÖYLÜYÜ KORKUTTULAR

Gecede, katılımcılara kış aylarına özgü kabak tatlısı da dağıtıldı. Yüzlerini boyayan, maske takan ve pelerin giyen gençler, bazı evlerin pencerelerine vurarak, vatandaşları korkuttu. İstanbul'dan kutlamalar için Çamlıca köyüne gelen Güler Arabacı çok Bocuk gecesinin güzel bir gelenek olduğunu söyleyerek, İlk önce sahnede eğlendik. Sonra ev korkutmalarına başladık. Kabak verenleri kormutmaktan vazgeçtik. Çok güzel bir gelenek. Kabak yediğimiz zaman Bocuk bizi korkutamıyor dedi.

Yüzüne makyaj yaparak köyde yaşayanları korkutan Görkem Civan'da, Bu gece Bocuk için bir araya geldik. İnsanların evlerine gidip camlarına vurup onları korkutacağız. Bocuk çok eski bir gelenek dedelerim bana hep anlatıyordu. Bu gece için özel kıyafetler giyip yüzümüzü boyadık.dedi.

'BOCUK GECESİ'

Bocuk Gecesi, Orta Çağ'dan kalma bir gelenek. Balkanlar'daki Hristiyanların 'bojic' adetleriyle ilişkisi yok. Tamamen Türk halk kültürünün bir parçası. Bocuk Gecesi, her evde mutlaka kabak pişirilir. Gecede kabak tatlısı, ince akıtma, kar suyunda haşlanmış mısır, armut, ayva, çekirdek, badem, kuzinede fırınlanmış yer fıtığı, ceviz gibi yiyecekler yenir. İnanışa göre, 'Bocuk' verilen varlık, kabak pişen eve gelmez ve kötülük yapmazmış. Bu gecede kabağın yanı sıra mutlaka akıtma yapılır. Geceye, aile halkı, komşular ve akrabalar katılır. Gençler, çarşaflara bürünerek komşularını 'Bocuk geliyor' diye korkuturlar. Gecede 'Bocuk' diye adlandırılan bir varlığın beyazlar içinde insan görünümünde gezdiğine inanılır. Bocuk Gecesi, kışın, en sert gecenin simgesi. Bu gece suya tahta atılır ve tahta sabah suyun üzerinde donmuş olarak bulunursa, o evdeki kişilerin o yıl boyunca sağlıklı, sıhhatli, dayanıklı ve güçlü olacağına inanılır.

Kaynak: DHA