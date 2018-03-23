Edirne'de 1001 Hatim Geleneği

Edirne'de, tarihi Dar-ül Hadis Camisi'nde "1001 Hatim Duası" yapıldı.

Edirne'de, II. Murat tarafından başlatılan ve her yıl üç ayların ilk cuma günü yapılan hatim duası geleneği için Batı Trakya'dan, çevre illerden ve Edirne'den çok sayıda vatandaş camiye geldi.

Bu yıl 416'ıncısı gerçekleştirilen dua için Dar-ül Hadis Camisi Türk bayraklarıyla donatılırken dualar şehitler ve Türk ordusu için edildi.

Caminin imamı Mahmut Eroğlu yaptığı açıklamada, "1001 Hatim" geleneğini sürdürmenin huzurunu ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

"1001 Hatim" geleneği kapsamında okunan yaklaşık bin 350 hatmin duasının yapıldığını dile getiren Eroğlu, "Allah dualarımızı kabul eylesin. Atalarımızdan bize emanet olan bu geleneği biz de sürdürüyoruz. Atalarımız bu camide, 30 hafızı görevlendirerek, günlük 3 akçeye hatim okuturmuş. Şimdi ise camimize gelen misafirlerimize geleneğimizi anlatarak, bu hatimleri onların okumasını sağlıyoruz. Dualarımız ülkemiz, askerimiz ve şehitlerimiz için. Allah dualarımızı kabul etsin. Farklı yerlerden gelerek ellerini semaya açıp dua eden vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Duaya katılan yaklaşık bin kişiye, cuma namazının ardından çeşitli ikramlar yapıldı.