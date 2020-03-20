EDİRNE 65 yaş üstünün ihtiyacını karşılamak için sadece kolonya üretimine geçtiler 65 yaş üstünün ihtiyacını karşılamak için sadece kolonya üretimine geçtilerEDİRNE'de kurulu bulunan Türkiye'nin en eski kozmetik ve kolonya üretim firması Pereja, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 65 yaş üstündeki yaşlılara maske ve kolonya dağıtılacağını açıklamasının ardından,...

65 yaş üstünün ihtiyacını karşılamak için sadece kolonya üretimine geçtiler

EDİRNE'de kurulu bulunan Türkiye'nin en eski kozmetik ve kolonya üretim firması Pereja, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 65 yaş üstündeki yaşlılara maske ve kolonya dağıtılacağını açıklamasının ardından, kozmetik üretimini durdurup, sadece kolonya üretimine geçti. Firmanın Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Şendoğan Susesi, "Biz de bakanlığımızla görüştük, firma olarak üzerimize ne görev düşüyorsa yapmaya hazır olduğumuzu söyledik. Bunun ertesinde firma olarak aslında kozmetik de üreten bir firmayız ama şu andan itibaren bu olaydan sonra kozmetik üretimimizi tamamen durdurduk ve tüm üretimimizi kolonyaya verdik. Şu anda 2 vardiya halinde tamamen kolonya çalışıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde gerçekleştirilen 'Koronavirüsle Mücadele Eşgüdüm Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, Koronavirüs Bilim Kurulu'nun önerisiyle önce İstanbul ve Ankara'da başlatılacak bir çalışmayla 65 yaş üzerindeki tüm yaşlılara koruyucu maske ve kolonya dağıtılacağını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından ilgili bakanlık Türkiye'nin önde gelen kolonya firmaları ile temasa geçti.

'KOZMETİK DURDU, KOLONYA ÜRETİYORUZ'

Bakanlığın kolonya alımında bulunacağı Türkiye'nin en eski kozmetik ve kolonya firmalarından Pereja, Edirne Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulu bulunan tesislerinde kozmetik üretimini durdurup, sadece kolonya üretimine geçti. Pereja Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Şendoğan Susesi, "Sayın Cumhurbaşkanımızın da açıkladığı gibi devletimiz 65 üzerindeki kişilere ücretsiz kolonya dağıtacak. Biz de bakanlığımızla görüştük, firma olarak üzerimize ne görev düşüyorsa yapmaya hazır olduğumuzu söyledik. Bunun ertesinde firma olarak aslında kozmetik de üreten bir firmayız ama şu andan itibaren bu olaydan sonra kozmetik üretimimizi tamamen durdurduk ve tüm üretimimizi kolonyaya verdik. Şu anda 2 vardiya halinde tamamen kolonya çalışıyoruz. O nedenle Türk halkı bundan sonra kesinlikle kolonyasız kalmaz, Biz firmalar olarak halkımızın ihtiyacını karşılarız" dedi.

'HAM MADDE SIKINTISI OLMAYACAK'

Susesi, kolonya üretiminde ham madde sıkıntısının devletin girişimiyle yaşanmayacağını belirterek, "Şu anda ham madde sıkıntısı olmayacağı için 83 milyona yeter. Sebebi şu; devletimiz sağ olsun daha önce kolonyanın ham maddesini başka firmalara da veriyordu, o firmalardan farklı firmalara yönlendirdi ve bizim önümüzü açtı. Artık ham maddemizin bundan sonra kesinlikle sorun olmayacağını söyledikten sonra biz de durmadan 2, gerekiyorsa 3 vardiya yaparak kolonya üretimimizi hızlandırdık" dedi.

'EVDEKİ VATANDAŞ İNTERNET ÜZERİNDEN ALABİLİR'

Koronavirüs salgını ile halkın uzmanların da uyarısıyla dezenfekte olmak için kolonya tüketimini ciddi oranda arttırdığına dikkat çeken Susesi, 65 yaş üstü insanlara yönelik üretimle birlikte halka yönelik üretimlerinin de sürdüğünü söyledi. Halkın büyük bölümünün koronavirüs nedeniyle yapılan 'evde kal' çağrılarına uyduğunu belirten Susesi, evdeki vatandaşların kolonya ihtiyaçlarının da firmaları tarafından internet üzerinden yapılan satışlarla karşıladıklarını söyledi. Halkın internetten ürün almayı çok arttırdığını ifade eden Susesi, "Asıl önemli olan bir konuya değinmek istiyorum. Bu olaydan sonra halkımız dışarı çıkmıyor, sadece marketlerden alış-veriş yapıp evlerine gidiyorlar. Çoğu AVM'ler boş. Şunu söylemek istiyorum, bizim internet sitemiz var, 24 saat hizmet vermektedir. kolonyasını oradan alıp tamamen evine kadar teslim ediyoruz. İçiniz rahat olsun. O konuda 24 saat hizmet veren internet sitemiz hazır ve kolonya alabilirler" diye konuştu.

Kaynak: DHA