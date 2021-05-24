Edebiyat ve Patates Turtası Derneği Filmi

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The Guernsey Literary And Potato Peel Pie Society, savaş sırasında yaşananları konu eden bir roman yazmaya karar veren bir yazarın işgal altındaki kent sakinleri ile kurduğu bağı konu ediyor. Özgür ruhlu bir yazar olan Juliet, yeni kitabı için hazırlık sürecindedir. Bir gün 2. Dünya Savaşı’nda Nazi işgali altındaki Guernsey adasında yaşayan bir grup insanın kurduğu Guernsey Edebiyat ve Patates Turtası Derneği'nin üyesi olan Dawsey’den bir mektup alır. Mektupta yazılanlardan oldukça etkilenen Juliet, kulübü ve üyelerini merak etmeye başlar. Kulübün ve halkın yaşadıklarının yeni kitabı için harika bir konu olabileceğini düşünen genç yazar, adaya gitmeye karar verir. Juliet ilk iş kendisine mektubu yazan çiftçi Dawsey ve kitap kulübünün diğer eksantrik üyeleri ile tanışır. Kulüp üyeleri ve kentin sakinleriyle konuştukça onlarla arasında güçlü bir bağ kuran Juliet’in hayatının gidişatı sonsuza dek değişecektir.

Yönetmen: Mike Newell

Senaryo: Don Roos, Thomas Bezucha

Oyuncular: Lily James, Michiel Huisman, Matthew Goode

Filmin Türü: Drama

Orijinal Adı: The Guernsey Literary And Potato Peel Pie Society

Yapımcı Firma: Netflix

Yapım Yılı: 2018

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dili: İngilizce

Dağıtıcı Firma: Netflix

Vizyon Tarihi: 11.03.2021

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Kaynak: InterSinema.com