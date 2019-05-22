Eda Taşpınar, Mini Elbiseli İlginç Pozuyla Takipçilerinin Ağzını Açık Bıraktı!
Sosyetik güzel Eda Taşpınar, sosyal medya hesabından paylaştığı ilginç pozuyla takipçilerinin aklını başından aldı. Taşpınar'ın bir takipçisi paylaşıma, "Flamingo gibi poz vermişsin." yorumunu yaptı.
İkoncan Eda Taşpınar, sosyal medya hesabından paylaştığı paylaştığı mini elbiseli ilginç pozuyla takipçilerinin ağzını açık bıraktı. Taşpınar'ın paylaşımı kısa süre içerisinde çok sayıda beğeni aldı.
"BOYUM KADAR BACAK BOYUNUZ VAR"
Taşpınar'ın paylaşımına takipçileri de sessiz kalmadı. Taşpınar'ın bir takipçisi fotoğrafa, "Flamingo gibi poz vermişsin." yorumunu yaptı. Başka bir takipçisi ise, "Boyum kadar bacak boyunuz var Eda hanım." yorumunu yaptı.
"HER HALİNLE ÇOK GÜZELSİN"
Instagram hesabından bornozuyla poz verdiği anları takipçileriyle paylaşan Eda Taşpınar, takipçilerinden tam not almıştı. Taşpınar'ın fotoğrafına yorum yapan bir takipçisi, "Fiziğiniz çok güzel Eda Hanım." yorumunu yaptı. Başka bir takipçisi ise, "Her halinizle çok güzelsin." yorumunu yapmıştı.
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bu dünyada işiniz iş bakalım ahirette ne yapacaksınızCevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
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senin devrin bittiCevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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Agzim acik kaldi kapanmiyorCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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